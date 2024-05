Mécontent du bruit de la toux d'un passager, il veut changer de place mais déclenche une bagarre (vidéo)

Deux hommes se sont bagarrés à bord d’un avion qui reliait Taïpei, capitale taïwanaise et San Francisco (Etats-Unis). L’un avait essayé de prendre la place de l’autre, pour échapper à la gêne occasionnée par la quinte de toux de son voisin initial.

Une quinte de toux, à l’origine de la discorde. Les faits sont survenus le 8 mai dernier, dans un avion de la compagnie EVA Air, qui effectuait la liaison entre Taïpei et San Francisco.

Un passager dérangé par les bruits de toux de son voisin, aurait tenté de s’asseoir à quelques sièges de sa place initiale. Problème, la place qu’il convoitait était déjà occupée par un autre passager, qui n’a pas souhaité la lui céder.

Yesterday, a fierce fight broke out on an EVA Air flight BR08 bound from Taiwan to San Francisco. Two passengers engaged in a heated argument over an empty seat, which quickly escalated into a physical altercation.



#EVAir #passengershaming #cabincrew #FlightAttendants pic.twitter.com/ZfTYQzXp8w

— A Fly Guy's Crew Lounge (@AFlyGuyTravels) May 8, 2024