Portail numérique entre New York et Dublin : l’installation déconnectée en raison de débordements

Le portail numérique reliant les villes de New York (Etats-Unis) et Dublin (Irlande) a été déconnecté ce mardi 14 mai en raison de comportements inappropriés de la part de certains passants.

Un moyen de rapprocher les communautés rapidement détourné de son usage premier. Installé depuis le 8 mai dernier, le portail numérique reliant New York (États-Unis) et Dublin (Irlande) et permettant aux habitants des deux villes d’interagir entre eux a été déconnecté ce mardi 14 mai, moins d’une semaine après leur installation.

Le Flatiron NoMad Partnership, l’un des organisateurs, a annoncé au New York Post que le personnel sur place travaillera sur des méthodes pour éviter de futurs débordements en cas de reconnexion du dispositif, respectivement situé sur la Flatiron South Public Plaza de New York et sur l’O'Connell Street de Dublin.

The NYC / Dublin portal has been temporarily shut down due to ‘inappropriate behavior’ on both sides pic.twitter.com/daz6OSGmxa — Culture Crave (@CultureCrave) May 14, 2024

Exhibitionnisme, images litigieuses...

«Les cas de comportement inapproprié proviennent d'une très petite minorité de visiteurs du portail et ont été amplifiés sur les réseaux sociaux. L'équipe Portals et nos partenaires à Dublin travaillent sur des solutions supplémentaires pour limiter l'apparition de tels comportements lors du livestream», ont-ils ajouté.

that New York - Ireland portal is HELL pic.twitter.com/2SKINnRafe — FearBuck (@FearedBuck) May 11, 2024

Dès les premiers jours d’utilisation, de nombreux débordements ont été constatés et diffusés sur les réseaux sociaux, à l’image d’une femme montrant ses seins ou d’un homme affichant une photo de l'attentat du World Trade Center, qui a touché New York le 11 septembre 2001.