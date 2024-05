Un Breton champion de tatouage en Vendée après un marathon de plus 18 heures

Clément Martin, alias «Clem», tatoueur chez In Tenebris à Lannion (Côtes-d'Armor), a réalisé un nouvel exploit lors de la convention de tatouage des Sables-d'Olonne (Vendée) : il remporte le prix du meilleur tatouage pour la troisième année consécutive.

Dix-huit heures trente de labeur. Le tatoueur Clément Martin, dit «Clem», a réalisé une prouesse mêlant patience et minutie pour réaliser une œuvre sur le bras complet de son modèle au cours de la convention de L’Olonne Tattoo Show. L'ostréiculteur reconverti a décroché la plus grande distinction lors du salon vendéen, qui réunissait ce dimanche une cinquante d'artistes tatoueurs.

Un travail titanesque récompensé

Le Lannionnais a réalisé son œuvre en dix-huit heures trente, réparties sur deux jours. Le samedi, il a passé plus de 11 heures à tatouer son modèle, avant de conclure dimanche avec sept heures et trente minutes de travail supplémentaire. Le gérant du salon In Tenebris a tatoué un bras entier avec une multitude de détails : un visage, plusieurs corbeaux et bien d'autres motifs.

À l'issue de la compétition, Clément Martin a remporté deux prix : celui de la meilleure «Grande pièce noir et gris» et le prestigieux prix du «Best of Show», qui récompense le plus beau tatouage de l'événement. En cinq éditions, le tatoueur a décroché trois fois la plus haute distinction : en 2022, 2023 et 2024 donc.