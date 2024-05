Voici les 5 pays d’Afrique qui comptent le plus de millionnaires

Près de 55% des millionnaires et plus de 90% des milliardaires d'Afrique sont regroupés dans seulement cinq pays d'après un rapport publié par Henley&Partners et New World Wealth.

Une concentration largement supérieure au reste du continent. Cinq pays accueillent 56% des millionnaires et 90% des milliardaires d'Afrique (en dollars américains), selon l'Africa Wealth Report 2024. Le point sur ces eldorados.

Maroc

En 5e position, se place le Maroc. Le pays du nord de l’Afrique compte 6.800 millionnaires, 32 centi-millionnaires (qui possèdent cent millions de dollars) et 4 milliardaires en 2024. Ces derniers ne représentent qu’environ 0,02% de la population marocaine qui s’établissait à 37,5 millions d'habitants en 2022.

Kenya

Le Kenya est le 4e pays d'Afrique qui compte le plus de millionnaires. En 2024, selon the Africa Wealth report, ils étaient 7.200 ainsi que 16 centi-millionnaires. Pour ce pays d’Afrique de l’Ouest, qui avait une population de 54 millions de personnes en 2022, les super-riches représentent approximativement 0,01% de la population.

Nigéria

Sur la 3e marche du podium des pays d'Afrique qui comptent le plus de millionnaires, s'installe le Nigeria. En 2024, il y a dans ce pays du golfe 8.200 millionnaires, 23 centi-millionnaires et 3 milliardaires. Cela représente moins de 0,01% des 218,5 millions d’habitants.

Égypte

Pays du nord-est du continent, l’Égypte est 2e au classement. Selon le rapport, en 2024, ils sont 15.600 millionnaires, 52 centi-millionnaires et 7 milliardaires, soit 0,01% de la population.

Afrique du Sud

Enfin, c'est l'Afrique du Sud qui s'installe sur la première marche de ce classement. En 2024, l'ancienne colonie britannique comptait 37.400 millionnaires,102 centi-millionnaires, 5 milliardaires, soit 0,06% des 59 millions d’habitants.