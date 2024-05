«J’ai senti un truc qui croquait» : il découvre un «ingrédient» peu ragoûtant dans son wrap McDonald’s

Alors qu'il pensait savourer un bon wrap au McDonald’s de Caudry ce samedi, Lucas Moreau, joueur de l'Olympique de Maroilles, a eu la surprise de découvrir un escargot dans son sandwich. Le joueur de football s'est indigné sur son compte Facebook.

«Petite publication coup de gueule vu que les instances concernées ne bougent pas leur petit doigt.» C'est ainsi que commence le post de Lucas Moreau sur Facebook, qui raconte sa mésaventure au McDonald’s de Caudry, survenue après un match avec son club de l'Olympique de Maroilles, samedi 11 mai.

Le joueur de football a en effet retrouvé un escargot dans son sandwich. «J’ai senti un truc qui croquait et qui n’était pas normal. C’était bien visqueux et je vois une coquille d’escargot», a-t-il confié à La Voix du Nord.

Une glaçe en dédommagement

Après cette découverte assez improbable, Lucas Moreau s'est dirigé vers le comptoir pour demander des explications. «Je vais gentiment voir la manager qui me propose une glace en dédommagement que j’ai normalement refusée au vu de ce que j’ai découvert», relate-t-il sur son réseau social.

«J’ai envoyé un mail à la fois à McDo France et à celui de Caudry en début de semaine. N’ayant aucune nouvelle de leur part, j’ai posté la photo que j’avais prise sur Facebook. Quinze minutes après, le restaurant de Caudry m’écrivait !», poursuit-il. «Il faudra m’expliquer comment on a pu faire un wrap avec 2 bouts de salade dedans et que le cuistot n’a pas vu cet escargot pourtant bien visible. Bref, McDo Caudry à éviter…».

Le directeur du restaurant franchisé Serge Jahier a affirmé à la Voix du Nord qu'un «dossier a été ouvert», mais qu'il requiert «des investigations pour connaître le processus de traçabilité avec notre fournisseur», a-t-il poursuivi.

Plus d'informations sur l'origine du problème devraient tomber la semaine prochaine. En dédommagement, le directeur envisage de faire profiter de certaines «offres commerciales» à Lucas Moreau.