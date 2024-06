Les enfants qui portent ces prénoms seraient les plus turbulents, selon un professeur

Un professeur a publié une étonnante liste sur un compte Reddit. Ce dernier y référence les prénoms d'élèves qui auraient le plus de mal à se concentrer et seraient les plus turbulents en classe. Et si votre prénom déterminait votre caractère ?

Des jeux faits dès la naissance ? Un professeur américain a dévoilé une liste de prénoms portés par les élèves les plus durs à gérer en cours. Il s’est appuyé sur son expérience dans l’enseignement pour composer une liste qui a largement fait réagir sur le célèbre réseau social Reddit, où il a partagé ses conclusions.

Ainsi, la première liste composée de prénoms féminins pointe du doigt les Kayla, Layla, McKayla, Kenzie, McKensie, Faith, Haven, Heaven, Nevaeh, Hope, Trinity, Tiffany, Brittany, Ashley, Angel, Stephanie, Bethany, Melinda, Miranda et Keyana.

Chez les garçons, Travis, Chase, Dash, Jeremiah, Joaquin, Michael, Julian, Carmine, Logan, Legend, Ashton, Alfonzo, Angel, Brandon, Bradley, Dakota, Cayden, Cody, Christian et Landon, décrochent la timbale et sont désignés comme étant les prénoms d'élèves les plus perturbateurs.

Des professeurs suivent la tendance

Des professeurs se sont également pris au jeu et ont partagé leurs expériences les plus diffciles dans le métier, relève MSN. «Le prénom qui a été, à plusieurs reprises, celui de mon élève le plus difficile pendant de nombreuses années scolaires est…. roulement de tambour s'il vous plaît : Eli, Elijah, Ellijah, ou toute variante de ce prénom», commente une enseignante.

«Des prénoms comme Barbara, Rose, Mary, Jennifer, George, Edward, James, Michael et Brian manquent à la liste», peut-on lire également.

Reste que ces listes ne s'appuient sur aucune donnée scientifique, mais simplement sur le ressenti de professeurs d'école et leur expérience personnelle.