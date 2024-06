États-Unis : une homme masqué s'empare d'un colis contenant une Apple Watch sous les yeux ébahis du livreur

Un livreur FedEx déposait un colis contenant une Apple Watch devant la maison de son client, lorsqu'il s'est vu dérober le paquet par un homme masqué. La montre a ensuite été retrouvée en vente sur les réseaux sociaux.

À Colombus (Ohio), une caméra de surveillance a capturé une scène aussi furtive qu’étonnante, à l’entrée d’une maison. Un livreur de la société FedEx était en train d’y déposer un colis contenant une Apple Watch, lorsqu’il a été pris de court par un homme masqué, peut-on voir sur la vidéo relayée par plusieurs médias, dont The Colombus Dispatch.

Watch the moment a "porch pirate" in Columbus, Ohio, grabbed an Apple Watch right in front of a stunned FedEx delivery driver. pic.twitter.com/Z1SadPVErN

— USA TODAY Video (@usatodayvideo) June 5, 2024