Voici la photo animalière la plus drôle de 2024, selon un célèbre concours

Le cliché hilarant d'un chien coincé dans une chatière, a permis à la Britannique Sarah Haskell de remporter les «Comedy Pet Photo Awards 2024», concours qui récompense les photos d'animaux domestiques les plus amusantes.

Le jury des «Comedy Pet Photo Awards» a dévoilé le 6 juin, le palmarès de l'édition 2024 de ce concours, qui récompense chaque année les photos d’animaux de compagnie les plus rigolotes.

La Britannique Sarah Haskell a été désignée grande gagnante de cette 5e édition pour sa photo intitulée «Not Just For Cats», immortalisant le moment où son chien Hector a la tête bloquée dans une chatière. A noter qu'en plus d'avoir été élue «photo d'animal de compagnie la plus drôle», l'image de la photographe anglaise a remporté le prix dans la catégorie «Chien» du concours.

grand gagnant et lauréat catégorie chien

«Not Just For Cats». ©Sarah HASKELL/Comedy Pets 2024

«Hector a vu le chat passer par la chatière.. alors il s'est dit qu'il allait essayer ....et c'est à peu près tout ce qu'il a pu faire avant de devoir faire marche arrière. Le chat lui a donné l'impression que c'était si facile......», a indiqué la lauréate.

En qualité de vainqueur général du concours, Laura Haskell a remporté la somme de 500 livres sterling, soit environ 587 euros, un sac photo et le trophée du «Comedy Pet Photographer of the Year».

Les 6 autres lauréats des «Comedy Pet Photo Awards 2024» sont le Japonais Kenichi Morigana dans la catégorie «Chat», l'Américaine Debby Thomas dans la catégorie «Cheval», le Britannique Jonathan Casey dans la catégorie «Toutes les autres créatures», l'Américaine d'origine ukrainienne Darya Zelentsova dans la catégorie «Animaux qui ressemblent le plus à leur propriétaire», la Britannique Charlotte Kitchen dans la catégorie «Junior», et enfin le Japonais Kazutoshi Ono qui a remporté le prix du public.

Créée en 2020 par les photographes britanniques Paul Joynson-Hicks et Tom Sullam, cette compétition photographique internationale décalée, a pour objectif de valoriser le rôle positif et essentiel que tiennent les animaux de compagnie dans la vie des êtres humains, mais aussi de sensibiliser les gens à la question du bien-être animal.