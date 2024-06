Tarn-et-Garonne : un taureau échappe à son acheteur et terrorise un village depuis trois mois

Dans le Tarn-et-Garonne, un taureau commandé par un éleveur s’est enfui lors de sa livraison. Retourné à l’état sauvage depuis plusieurs mois, l'animal a attaqué un agriculteur fin mai.

Une bête féroce de 250 kg terrifie les habitants de Saint-Sardos (Tarn-et-Garonne). Depuis trois mois, un taureau qui a échappé à son acheteur rode dans les parages de la commune, a révélé La Dépêche du Midi. Jeudi 30 mai, l’animal revenu à l’état sauvage a attaqué un agriculteur de la commune qui cultivait son champ.

Le maire de Saint-Sardos, Gérard Fenié, a avoué au quotidien régional qu’il avait découvert l’existence du bovidé errant le jour de l’attaque de l’agriculteur.

«Ce sont les gendarmes qui m’ont prévenu de cet incident», a expliqué l’édile. Depuis, la bête à poils longs et à grosses cornes de race Highland, qui pèserait plus de 250 kg, terrorise les habitants du secteur.

L’animal au cœur d’un contentieux commercial

Acheté par un éleveur au début du printemps, qui l’avait commandé à un homologue des Pyrénées-Orientales, l'animal n’a pas été livré de la manière prévue. En effet, l’acquéreur a indiqué que la bête avait été déposée sur un parking et non dans un pâturage clos, ce qui aurait facilité sa fuite et son retour à l’état sauvage.

Depuis, le bovidé n’a jamais pu être récupéré. «Ce taureau est devenu quasi sauvage, son propriétaire l’a vu au loin à plusieurs reprises mais il ne peut pas l’approcher», a expliqué le maire.

L’éleveur qui a commandé l’animal rejette la responsabilité sur le vendeur et refuse de payer son achat, notamment parce qu'il n'a pas reçu la carte verte de la bête, un titre obligatoire pour prévaloir de sa propriété.

Une main courante a été déposée à la gendarmerie et l’affaire est entre les mains de la justice.

Le maire de Saint-Sardos, inquiet pour la sécurité des habitants, a mis en demeure les deux hommes de régler le problème avant samedi 15 juin.