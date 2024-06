Un couple présente des cartes d'embarquements pour Barcelone, Ryanair l'envoie à Kaunas en Lituanie

Un couple gallois qui avait prévu un voyage familial en Espagne, s'est retrouvé dans un avion à destination de Kaunas en Lituanie, à la suite d'une erreur au moment de l'embarquement.

Famille, on s'est trompé d'avion. Pour son 47e anniversaire, Andrew Gore s'était offert un voyage avec sa femme,Victoria, et dix autres personnes de leur famille, pour une semaine sur la Costa Brava espagnole. Malheureusement pour les deux tourtereaux, une erreur au moment d'embarquer à l'aéroport de Bristol va les envoyer vers une autre destination. Au lieu du vol vers Barcelone, c'est dans un avion en direction de Kaunas en Lituanie, que le couple a embarqué. «J’étais désemparée et effrayée. Je n’arrêtais pas de pleurer. C’était mon pire cauchemar», a déclaré Mme Gore au site TheIndependent, qui rapporte l'histoire.

Comme Andrew est amputé et Victoria autiste, ils avaient réservé une assistance spéciale à l’aéroport de Bristol et sont arrivés à temps pour le vol de 8h15 le samedi 25 mai.

un long périple pour rejoindre l'espagne

«Le minibus nous a emmenés à l’avion Ryanair, ils ont vérifié notre carte d’embarquement et nous ont laissé monter dans l’avion», explique Victoria. Ils étaient dans le mauvais avion, tandis que leur famille, qui n’avait pas d’assistance spéciale, est montée à bord du bon avion.

«Nous n’avons pas vu notre famille monter, alors nous avons demandé s’ils étaient à bord, et on nous a assuré qu’ils l’étaient», a déclaré Mme Gore. «Lorsque nous avons atterri, il était très clair que nous étions en Lituanie», ajoute-t-elle.

Arrivés en Lituanie, ils ont ensuite dû endurer un trajet Uber de 240 kilomètres à travers une frontière internationale jusqu’à Riga en Lettonie, et un vol de 2.250 kilomètres vers l’Espagne, pour enfin pouvoir profiter des vacances qu'ils avaient prévus.

Ryanair ne s'estime pas coupable

De son côté, Ryanair a imputé l’incident à ABM, l'entreprise qui fournit une assistance spéciale à l’aéroport.

«Ces passagers ont réservé une assistance spéciale pour ce vol de Bristol à Barcelone (25 mai), mais les agents du guichet automatique les ont embarqués sur le mauvais vol pour Kaunas malgré la signalisation de la porte indiquant clairement la destination du vol», a déclaré un porte-parole de Ryanair, contacte par TheIndependent.

«Nous nous excusons sincèrement auprès de ces passagers pour tout désagrément causé à la suite de l’erreur d’ABM, et avons assuré qu’ils seraient entièrement indemnisés par l’aéroport de Bristol», poursuit-il.

Un porte-parole de l’aéroport de Bristol a déclaré avoir réalisé une enquête pour comprendre ce qu'il s'était passé. Il a promis de contacter les clients concernant leur plainte afin de trouver une solution.