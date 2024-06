Voici le signe astrologique le moins drôle

Le sens de l’humour n’est pas donné à tout le monde. Et dans l’astrologie, ce sont les personnes nées entre le 22 décembre et le 20 janvier qui sont réputées pour être les moins drôles.

Ce n’est pas un grand blagueur. Parmi les douze signes du Zodiaque, le Capricorne serait le moins drôle. En effet, selon l’astro love coach Nathalie Marcot, ce signe de Terre a plein de qualités, mais l’humour, ce n’est pas son fort.

Gouverné par Saturne, planète liée entre autres à la rigueur et aux lois, le Capricorne est «très sérieux, et a le sens des responsabilités». Il «est toujours très concentré sur son travail, et n’est pas très bon public».

La spécialiste, également experte en connexion intérieure et relation de couple, ajoute que ce natif solitaire «n’a pas besoin d’être entouré et de rigoler pour être diverti». Et lorsqu’il essaye d’être drôle, il a tendance à blesser et à rabaisser l’autre car «son humour est souvent grinçant».

Nathalie Marcot, qui tient une chaîne Youtube, précise que, globalement, tous les signes de Terre sont connus pour ne pas avoir un grand sens de l'humour, surtout le Capricorne donc, mais aussi le Taureau et la Vierge.

A noter toutefois que ces analyses sont des généralités. En effet, pour avoir une étude astrologique complète, il faut prendre en compte l'ascendant, et toutes les autres caractéristiques du thème astral.