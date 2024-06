Chine : un chronomètre a été installé dans ce site touristique pour limiter l’usage des toilettes lors des pics de fréquentation

En Chine, le site touristique des grottes de Yungang a installé un chronomètre au-dessus des toilettes. Ce nouveau dispositif vise à limiter l’usage des lieux pendant les moments de forte affluence.

Les grottes de Yungang, en Chine, sont célèbres pour ses 50.000 statues de Bouddha. Mais depuis quelques jours, ce site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO fait parler de lui pour une raison plus étonnante. Depuis le 1er mai, les touristes sont chronométrés... aux toilettes. En effet, des grands minuteurs sont installés au-dessus de chaque cabine.

Ainsi, lorsqu’une cabine est vide, un écran LED affiche le mot «libre», en vert. Mais, dès qu’une porte est fermée, le chronomètre se déclenche. L’écran affiche alors, en rouge, depuis combien de temps la personne occupe les toilettes.

L’information n’a pas manqué de faire le tour des réseaux sociaux et des médias chinois.

Your time is counted!





Timers have been installed in the women's toilets in the Yungang Grottoes scenic area in Shanxi, China.





It is said that this is a way to cope with the increasing number of visitors to the Yungang Grottoes and the fact that the toilets in the scenic area… pic.twitter.com/TBs5htrLrQ

— Inconvenient Truths by Jennifer Zeng (@jenniferzeng97) June 9, 2024