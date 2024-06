Voici le signe astrologique dont vous devez le plus vous méfier

Ce signe d’Air retourne facilement sa veste et fait souvent preuve d’hypocrisie avec son entourage.

Consciemment ou inconsciemment, nous faisons tous preuve d'hypocrisie. Mais certains plus que d'autres. Et la palme du signe le plus hypocrite est décernée… aux Gémeaux.

En effet, selon Nathalie Marcot, astro love coach, ce signe est connu «pour ne pas dire ce qu’il pense et dissimuler sa véritable personnalité», que ce soit pour se faire aimer ou pour servir ses propres intérêts.

«C’est un signe double», souligne la spécialiste, également experte en connexion intérieure et relation de couple. Avec les individus nés entre le 21 mai et le 21 juin, un mensonge qui réjouit vaut mieux qu'une vérité qui fait mal.

un véritable caméléon

Mais pourquoi les Gémeaux sont-ils versatiles ? Car «c'est un signe de fin de saison, donc mutable», explique l'astro love coach. D’autre part, il est lié à Mercure, «la planète du mouvement et qui représente le côté pluriel de la personne».

Ce natif est un véritable caméléon. Et il est doué dans l’art de l’hypocrisie car «il manie très bien les mots». Le signe des Gémeaux appartient à l’élément Air, qui symbolise «l’échange, la parole, et la communication».

Nathalie Marcot, qui tient une chaîne Youtube, rappelle toutefois que ce ne sont que des généralités. Pour avoir une analyse complète, il faut prendre en compte l'ascendant, et les autres caractéristiques du thème astral.