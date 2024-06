Etats-Unis : un mystérieux monolithe réapparait près de Las Vegas

La police du Nevada a fait la découverte d'un mystérieux monolithe près de Las Vegas, lundi 17 juin. Ce n'est pas la première fois que ce type d'objet est découvert aux Etats-Unis.

Un phénomène étrange. Ce lundi, la police du Nevada a partagé une découverte pour le moins surprenante sur son compte X : «Monolithe mystérieux ! Nous voyons beaucoup de choses étranges quand les gens font de la randonnée comme ne pas être préparés pour le temps, ne pas apporter assez d'eau… mais regardez ça», ont-ils écrit avec une photo de l'objet.

MYSTERIOUS MONOLITH!





We see a lot of weird things when people go hiking like not being prepared for the weather, not bringing enough water... but check this out!



Over the weekend, @LVMPDSAR spotted this mysterious monolith near Gass Peak north of the valley. pic.twitter.com/YRsvhJIU5M

— LVMPD (@LVMPD) June 17, 2024