Une Américaine de 105 ans reçoit enfin son diplôme universitaire, 83 ans après avoir commencé ses études

Après quatre-vingt-trois longues années d'attente, une Américaine, âgée de 105 ans, a enfin reçu son diplôme d'université à Stanford.

C'était sans aucun doute la doyenne de sa promotion. Virginia Hislop, 105 ans, a enfin reçu son diplôme universitaire, un master en éducation, sous les applaudissements du corps enseignant, des étudiants et de sa famille. Accompagnée à la cérémonie par ses deux enfants, quatre petits-enfants et neuf arrière-petits-enfants, elle a foulé la scène de la prestigieuse université de Stanford (Californie, États-Unis) pour recevoir enfin le précieux sésame.

«Mon Dieu, j'ai attendu si longtemps !», s'est-elle exclamée sur scène. Ce diplôme, elle aurait dû obtenir il y a quatre-vingt-trois ans mais la guerre en a décidé autrement. En effet, Virginia n'avait qu'une vingtaine d'années lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté. En 1941, elle a pris la lourde décision d'arrêter l'écriture de sa thèse - nécessaire à ce moment pour espérer être diplomée - et a épousé George Hislop, son petit ami de l'époque.

"My Goodness, I've waited a long time!"





After 84 years, 105-year-old Virginia Hislop received her Master's Degree in Education from @Stanford on Sunday. Here's the story behind the delayed diploma. #BayAreaProud @nbcbayarea pic.twitter.com/oLDbd3blQ4

— Garvin Thomas (@garvinthomas) June 17, 2024