«J’ai décidé de faire plaisir à des personnes avec les sous qui me restaient à la fin du mois» : un influenceur laisse des billets en pleine rue, ses vidéos deviennent virales

Un homme suivi par près de 15.000 abonnés sur les réseaux sociaux, cache des billets dans les rues de Nice (Provence-Alpes-Côte-d'Azur) tout en se filmant et en postant ces vidéos.

Une chasse au trésor d’un nouveau genre est née sur Instagram. Un internaute, connu sous le pseudonyme _skn777, a créé le buzz ces dernières semaines. La raison ? Il s’est filmé, à plusieurs reprises, en train de cacher des billets de 10, 20 ou même 50 euros dans les rues de Nice, le tout en conservant l’anonymat.

Ses abonnés ont donc le loisir de chercher les billets, comme dans une chasse au trésor géante. Et il faut être rapide, mercredi 19 juin, un billet caché par SKN a été trouvé en trois minutes seulement, a rapporté MidiLibre.

Un phénomène de plus en plus populaire

L’influenceur aurait offert près de 500 euros aux habitants niçois. «J’ai décidé de faire plaisir à des personnes avec les sous qui me restaient à la fin du mois», a confié SKN à BFMTV.

Ce concept devient de plus en plus populaire, et ce dans le monde entier. La plupart des créateurs de contenus peuvent se permettre de se délester de ces sommes grâce aux revenus qu'ils perçoivent via leurs vidéos et les collaborations commerciales.

Plusieurs internautes ont repris le concept dans différentes villes de France, à Rennes (Ille-et-Vilaine), Reims (Marne) ou encore à Lyon (Rhône).