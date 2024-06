Finistère : Henvic accueille le championnat du monde de lancer d'artichauts ce dimanche

Un sport insolite et méconnu. Ce dimanche 23 juin se tiendra la huitième édition du championnat du monde de lancer d’artichauts dans la commune d'Henvic, dans le Finistère.

Les JO approchent, le championnat du monde de lancer d’artichauts aussi ! Il n’est pas trop tard pour tenter d’être sacré champion du monde de lancer d’artichauts. Il vous faudra simplement vous rendre dans la commune bretonne de 1.300 habitants, Henvic, ce dimanche 23 juin.

Ce sport se pratique en duo, un lanceur et un réceptionneur doté d’une hotte. Le but ? Parvenir à lancer le plus d’artichauts dans une hotte située à onze mètres de distance en une minute top chrono. Le record à battre est impressionnant : 73 artichauts en 60 secondes.

Le championnat du monde de lancer d’#artichauts, unique compétition du genre, se déroule aujourd’hui, à la salle Marie Jacq, à #Henvic. Tout commence en #Finistère pic.twitter.com/L33BtYu9kG — VendéeVoile (@VG2020D) July 10, 2022

Cette huitième édition est, comme chaque année, organisée par le Pays de Morlaix Poker Club. Des compétiteurs venus de toute la Bretagne seront réunis.

Le choix de l’artichaut n’est pas un hasard, il s’agit du légume le plus cultivé dans la commune. A la fin du championnat, chacun peut d’ailleurs repartir avec son sac rempli d’artichauts.