«C'était traumatisant. C'était horrible» : elle diffuse une vidéo de sa maison en désordre, ses abonnés alertent les services sociaux

Après avoir filmé sa maison, une influenceuse a vu la police devant sa porte voulant vérifier qu’elle ne négligeait pas ses enfants.

Souhaitant casser les stéréotypes de mères parfaites, elle filme son logement en désordre et ses abonnés préviennent les services sociaux. L’influenceuse britannique de 25 ans Nicole Austin a souhaité montrer ce qu’est la réalité d’une mère de famille nombreuse qui ne parvient pas toujours à garder sa maison propre. Sa vidéo a inquiété certains de ses followers qui se sont empressés de prévenir les services sociaux, qui ont eux-mêmes alerté la police.

VAISSELLE SALE, DÉTRITUS À MÊME LE SOL…

Lors d’un live TikTok, Nicole a montré à ses 21.100 followers sa maison dérangée par des vêtements et des jouets sur le sol, de la vaisselle sale entassée dans plusieurs pièces et de nombreux déchets. Elle explique que l’état de son logement se justifie par des problèmes relatifs à sa santé mentale.

À la vue de ces images, certains internautes n’ont pas hésité à faire un signalement pour négligence aux services sociaux qui ont prévenu la police. Des agents se sont présentés le soir même chez l’influenceuse. Celle-ci a depuis réagi en considérant que les internautes ayant prévenu les services sociaux sont des «trolls» qui ne se soucient pas réellement de sa famille.

Une visite bouleversante

Selon elle, la police est restée deux heures, fouillant son réfrigérateur et ses placards afin de vérifier qu’il y avait bien à manger dans le domicile. «Aucun de mes enfants ne s’est couché avant 22h, alors qu’ils avaient école le lendemain, parce que la police était dans notre maison». Les agents ont aussi interrogé les enfants les questionnant sur leur bien-être.

«C’était traumatisant. C’était horrible», a raconté l’influenceuse au tabloïd britannique The Sun. Nicole Austin se décrit comme «apeurée» et «bouleversée» par cette visite. «Je ne veux pas être définie comme la famille sale en logement social vivant sur les allocations», explique la mère de quatre enfants.

Si certains l’ont critiquée pour l’état dans lequel se trouvait sa maison, d’autres l’ont remerciée, considérant que c’est agréable de voir une représentation authentique d’une famille avec des enfants en bas âge. «Cela me fait me sentir tellement mieux, je pensais que c’était juste mois mais mon anxiété ne me donne aucune motivation parfois. Tu es tellement courageuse de montrer cela», a indiqué une internaute.