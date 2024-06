Etats-Unis : le chien le plus grand du monde meurt quelques semaines seulement après avoir reçu le record du monde Guinness

À trois ans seulement, le dogue allemand Kevin s’est éteint peu après avoir obtenu le record de chien vivant le plus grand au monde, décerné par le Guinness des records.

Mourir après avoir battu un record mondial ? C’est l’histoire de Kevin, décédé la semaine dernière à la suite d’une intervention chirurgicale alors qu’il n’était âgé que de trois ans après avoir reçu, le 13 juin, le titre de chien mâle vivant le plus grand au monde.

«Toute notre famille est dévastée à propos de Kevin», expliquent Tracy et Roger Wolfe, propriétaires du dogue allemand dans un communiqué. Celui qui est décrit par ses maîtres comme «l’incarnation du gentil géant» mesurait 0,97 m au garrot et 2,13 m debout sur ses pattes arrières, alors que le dogue allemand moyen mesure 0,76 m au garrot.

«Nous sommes si heureux qu’il ait pu battre le record et avoir cette lumière sur lui. Il adorait l’attention. J’aimerais que ces races géantes et que tous les chiens puissent vivre plus longtemps. Ce n’est jamais assez de temps», a déploré Tracy Wolfe, employée d’une clinique vétérinaire et habitante de Des Moines, capitale de l’Iowa.

UN CHIEN ATTACHANT

Kevin est décrit par sa famille comme un chien drôle, très gentil et craintif malgré sa taille imposante. Sa plus grande peur : l’aspirateur, qu’il ne laissait pas l’approcher.

C’était «un gros bébé», selon sa maîtresse. Il ne réalisait pas qu’il était si grand et avait adopté toutes les habitudes des petits chiens. Il tentait de s’asseoir sur les genoux de ses maîtres et de se faufiler entre leurs pattes. Pourtant, son régime alimentaire n’avait rien de celui d’une petite bête. Au menu, 6 à 10 gamelles par jour, soit 1,5 kg à 2,5 kg de nourriture.

The world’s tallest male dog Kevin has tragically died just days after his record-breaking achievement was announced to the world, Guinness World Records is saddened to learn. pic.twitter.com/JbEvMiU1as — Guinness World Records (@GWR) June 25, 2024

Kevin a pu recevoir le titre de chien mâle le plus grand du monde après la mort de Zeus, un dogue américain qui mesurait plus d’un mètre au garrot et qui s’est, lui aussi, éteint à trois ans.