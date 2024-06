Euromillions : ces 5 astuces à connaître pour augmenter ses chances de gagner le jackpot

Alors que ce mardi 25 juin, la Française des jeux propose de remporter 213 millions d’euros à l'Euromillions, voici quelques astuces pour optimiser ses chances de gagner, et tenter de devenir le ou la prochaine millionnaire.

Jouer plus de grilles

Bien évidemment, l'Euromillions est un jeu de hasard. Selon le site de la Française des jeux, un joueur a 1 sur 22 de remporter un gain.

Alors, pour augmenter son pourcentage de réussite, la première astuce est logiquement de jouer plus de grilles.

Jouer à plusieurs

Jouer seul c’est bien, mais jouer à plusieurs c’est toujours mieux, puisque cela permet aussi d’accroître sa bonne fortune.

Pour cela, il suffit de proposer de jouer à quelques personnes de son entourage, sa famille ou ses amis, ou bien même les deux.

Cela fait plus de grilles à remplir, et si l’une des personnes du groupe gagne, il n’y a plus qu’à partager les gains. C’est toujours plus sympa que de partager avec un inconnu.

Combinaison de numéros

Bien évidemment, tout comme les autres jeux de hasard, il reste impossible de déterminer des probabilités fiables sur les tirages Euromillions, toutefois «il est tout à fait possible de combiner les numéros selon les envies et les critères», a rappelé la FDJ.

Dans ce cas, il est tout à fait envisageable d’opter pour des numéros qui ont peu été tirés, ou alors qui sont plus populaires. Pour cela, il existe un tableau du palmarès des numéros et des numéros chances, qui prend en compte tous les tirages depuis novembre 2019.

Changer à un numéro près

Rater le jackpot à un chiffre près reste l’une des plus grandes frustrations des jeux de loterie. Aussi, pour éviter d’avoir à se poser cette question, il est également possible de jouer sa combinaison favorite tout en la déclinant sur d’autres grilles, en veillant à décaler ses numéros d’une case.

Bien évidemment, il faut débourser 2,20 euros de plus à chaque nouvelle grille jouée.

Diminuer le partage des gains

Enfin, une dernière technique ne doit pas être négligée. Il faut savoir que le partage des gains dépend quelque peu de la façon de jouer et de composer les combinaisons de numéros. Bien que remporter la mise - qu’elle soit partagée ou non - reste une rare et belle surprise, certains préfèreraient ne pas avoir à partager leur gros lot.

Pour éviter que cela arrive, il faut donc prendre en compte que de nombreux joueurs cochent des dates qui représentent des événements importants de leurs vies. Leurs numéros sont alors restreints entre 1 et 31. Il ne faut donc pas négliger les numéros entre 32 et 50, en espérant qu’ils soient ensuite tirés au sort.

De même, plus le jackpot est élevé plus les joueurs sont nombreux, il est donc intéressant de placer ses chances sur des gains moins importants, car si jamais la mise est remportée, il n’y aura peut-être pas besoin de la partager. Et dernier conseil, tenter sa chance en semaine optimise ses probabilités de gagner seul, puisque comme le rappel Planet, «en milieu de semaine, les joueurs travaillent et pensent moins à jouer».