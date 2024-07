Une peinture du XVIe siècle trouvée à un arrêt de bus vendue pour plus de 26 millions d'euros

Après avoir été volé à deux reprises, un tableau du peintre de la Renaissance Titien, retrouvé devant un abribus londonien dans un sac en plastique, a été vendu aux enchères pour plus de 26 millions d’euros ce mardi 2 juillet.

L’incroyable aventure de ce tableau, retrouvé dans un sac en plastique près d'un abribus à Londres, s’est arrêtée ce mardi 2 juillet après un coup de marteau. Au cours d'une vente aux enchères exceptionnelle, l’œuvre d'art à été vendue pour 22,3 millions de livres sterling, soit plus de 26,3 millions d’euros.

Réalisée au début du XVIe siècle par le peintre Tiziano Vecellio, plus communément appelé Titien, il n’avait alors qu’une vingtaine d’années. La peinture «Le repos pendant la fuite en Égypte», elle, avait été volée par deux fois au cours des derniers siècles.

des forces napoléoniennes jusqu'aux bus londoniens

En effet, après être passée dans les mains de plusieurs aristocrates européens, la peinture a été pillée par les troupes napoléoniennes, au cours de l’occupation française de Vienne en 1809. Emporté à Paris, le tableau est finalement retourné dans sa ville d’origine pour s’ajouter à des collections privées.

Récupéré par le quatrième marquis de Bath, John Alexander Thynne, au XIXe siècle, l’œuvre a une nouvelle fois été dérobée en 1995 dans la demeure des descendants de Thynne. Sept ans plus tard, «Le repos pendant la fuite en Égypte» a été retrouvé, par un détective, à un arrêt de bus londonien.

l'image d'un jeune christ

La petite toile, mesurant seulement 46,2 cm sur 62,9 cm, représente Jésus, Marie et Joseph se reposant sur le chemin entre Bethléem et l’Égypte, après avoir appris que le roi de Judée, Hérode, cherchait à tuer le jeune Christ. C'est l'unes des peintures les plus petites de l'artiste de la Renaissance, notamment connu pour l'«Assomption de la Vierge», une œuvre de 690 cm de hauteur pour 360 cm de largueur, peinte dans la Basilique Santa Maria Gloriosa dei Frari à Venise.

«C’est une peinture qui a été convoité par des artistocrates, des archiducs et des empereurs, a affirmé la maison de vente Christie's, responsable des enchères. Comme ses sujets, "Le repos pendant la fuite en Égypte" a connu un voyage long et tumultueux».