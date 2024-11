Un influenceur français lance une campagne de don du sang pour réaliser un nouveau record d’Europe

L'influenceur Arkunir s’est lancé le défi de réunir 40.000 personnes pour réaliser le record d'Europe de don du sang, lors d’une collecte à l’Hôtel de Ville de Paris.

«4.000 donneurs, 12.000 vies». Dans une courte vidéo d’une minute diffusée sur son compte X ce samedi 16 novembre, le célèbre internaute Arkunir a dévoilé à ses followers son ton nouveau projet, «l’un des plus importants» de sa vie : réaliser le record d’Europe de don du sang entre le jeudi 28 novembre et le dimanche 1er décembre.

«Chaque jour, ce sont des milliers de vies qui ne tiennent qu’à un fil. Des milliers de personnes qui ont besoin de nous, qui ont besoin d’humanité», explique-t-il dans la vidéo. «Malheureusement, en France, le don du sang est trop rare. Les stocks s’amenuisent, tandis que les demandes, elles, s’intensifient (...). Alors, imaginez si des centaines, non, des milliers de personnes se réunissaient dans un seul et même objectif, sauver des vies».

Pour participer à cette collecte, qui se tiendra du jeudi 28 novembre au dimanche 1er décembre à l’Hôtel de Ville de Paris, il est nécessaire de faire le test d’éligibilité de l’EFS (l'Établissement français du sang) avant de s’inscrire. Le nombre de rendez-vous disponibles est limité.

Arkunir, spécialiste du «ratio»

En juillet 2021, Arkunir a vu sa notoriété décoller lorsqu’il s'est lancé le défi de se filmer en train de parcourir la terre sur Google Maps, à condition d'obtenir une réponse du président Emmanuel Macron. Ce dernier lui avait alors répondu «Banco», quelques jours plus tard.

Arkunir réalisait alors son premier «ratio» (un concept qui consiste à obtenir plus de likes à son commentaire que le post que l'on commente), en répondant : «Merci monsieur le président ! Mais ratio maintenant». Il a récolté 77.000 likes, contre 38.000 likes pour Emmanuel Macron. Il a ensuite parcouru 24.000 km lors de son défi, en octobre 2021. L'influenceur avait récolté 47.500 euros pour l'association 30 millions d’amis.

En novembre 2022, il avait ratio un tweet d’Elon Musk, alors récent PDG de X. Dans le tweet en question, Elon Musk écrivait : «Comment appelez-vous quelqu’un qui est un maître de la provocation ?». Arkunir avait répondu : «Je ne sais pas, mais appelez cela ratio». Quelques heures plus tard, Elon Musk supprimait son tweet, alors que sa publication récoltait 82.400 likes, contre 83.400 likes pour le commentaire d'Arkunir.

Le lendemain, il réalisait un nouveau ratio avec le tweet : «Où vas-tu ? Reprends un ratio et ne supprime pas cette fois», en réponse à la publication d'Elon Musk : «X est le pire, mais aussi le meilleur». Le tweet de l'internaute avait obtenu plus de 600.000 likes et plus de 70.000 retweets, contre 491.000 likes et 42.000 retweets pour celui d'Elon Musk.