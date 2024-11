Guinness World Records : quand la plus petite et la plus grande femme du monde se rencontrent pour prendre le thé (vidéo)

Ce jeudi 21 novembre, l’Indienne Jyoti Amge, haute de 62 cm, a rencontré la Turque Rumeysa Gelgi, qui mesure 2,15 mètres. Catégorisées femmes la plus petite et la plus grande de la planète, elles ont été réunies par le Guinness World Records pour prendre le thé ensemble, à Londres.

Un face-à-face de taille. Âgée de 30 ans, l’Indienne Jyoti Amge, qui mesure 62 cm, a été reconnue comme la plus petite femme au monde en 2011. Ce jeudi 21 novembre, dans le cadre d’une rencontre organisée par le Guinness World Records, la trentenaire avait rendez-vous avec son parfait contraire, la Turque Rumyesa Gelgi, âgée de 27 ans et reconnue, du haut de ses 2,15 m, comme la plus grande femme de la planète.

The first time that Rumeysa Gelgi, the world's tallest woman, met Jyoti Amge, the world's shortest woman #GWRDay pic.twitter.com/uSLqIHZlKG — Guinness World Records (@GWR) November 21, 2024

«J’ai l’habitude de lever les yeux et de voir des gens plus grands que moi», a ironisé Jyoti Amge en évoquant son rendez-vous avec Rumyesa Gelgi auprès de nos confrères britanniques de The Independant. «Nous avons parfois eu du mal à nos regarder dans les yeux en raison de notre différence de taille, mais c’était génial. J’ai été très heureuse de lever les yeux aujourd’hui et de voir la femme la plus grande du monde», a confié l’Indienne.

Cette dernière, qui a interprété le rôle de Ma Petite dans la quatrième saison de la série télévisée «American Horror Story» sortie en 2014, souffre d’une forme de nanisme appelée achondroplasie, une maladie constitutionnelle de l’os donnant un nanisme avec raccourcissement de la racine des membres.

«Deux femmes étonnantes et emblématiques»

Rumyesa Gelgi est aussi atteinte d’une maladie rare : le syndrome de Weaver. Cette pathologie entraîne une croissance accélérée et des déformations du squelette. Son cas est le 27e jamais diagnostiqué et le premier recensé en Turquie. Développeuse web de profession, elle se déplace en fauteuil roulant et ne peut se tenir debout qu’à l’aide d’un déambulateur pendant de courtes périodes.

«En réunissant ces deux femmes étonnantes et emblématiques, elles peuvent partager leurs points de vue sur la vie, l’une avec l’autre, mais aussi avec nous», a indiqué à nos confrères d’outre-Manche Craig Glenday, rédacteur en chef du Guinness World Records.

Le couple a été honoré en tant qu’icônes des records du monde Guinness, à l’occasion du soixante-dixième anniversaire du livre. Elles figurent aux côtés d’autres figures emblématiques de l’ouvrage de 2025, notamment Diana Armstrong, la femme aux ongles les plus longs, Sultan Kosen, l’homme le plus grand du monde et Dave Walsh, l’homme handicapé le plus fort.