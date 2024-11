Toilettes publiques : pourquoi les portes des WC ne vont-elles pas jusqu'au sol ?

Les portes rabotées des commodités pour tous ne sont sûrement pas étrangères au désamour des Français pour ces dernières (plus de la moitié selon une étude). Qu'à cela ne tienne, on vous dit enfin pourquoi les toilettes publiques manquent autant d'intimité.

Qui n’a jamais pesté à l'idée de se rendre dans des toilettes publiques aux portes rabotées ? Selon une étude IFOP pour Diogène France, réalisée en ligne en avril 2021 auprès d'un échantillon de 1010 Français majeurs, 47% d'hommes et 61% de femmes ont déclaré avoir déjà été gênés de faire leurs besoins dans les toilettes publiques. Et à étudier les portes des toilettes de nombreux musées, écoles ou gares, la raison semble toute trouvée. Alors pourquoi avoir démocratisé ces cloisons si gênantes dans les toilettes publiques de France et de Navarre ?

Même si les raisons sont multiples, c’est avant tout une affaire de sécurité. Selon le site de l’entreprise WC Portables, les toilettes aux portes incomplètes permettent de repérer plus facilement une personne évanouie ou victime d'un malaise. De là, les secours ou les primo arrivants peuvent plus facilement venir en aide au malade en se glissant sous les panneaux.

Les gens «ont tendance à se presser» dans les toilettes publiques

Les autres raisons ? Moins cruciales, elles valent tout de même le détour. En pôle des arguments les plus insolites pour justifier de telles cloisons, il y a la rapidité d’action des usagers. Toujours selon le site spécialisé, la perte d’intimité provoquée par ces ouvertures favoriserait un temps réduit passé sur le trône. Ce qui permettrait de fluidifier la circulation dans les commodités et bien sûr de réduire le temps d’attente des usagers. Les experts du site expliquent même que «lorsque les personnes ont l'impression que les autres peuvent écouter leurs besoins aussi facilement, elles ont tendance à se presser».

Moins insolite, la raison qui suit vante les vertus désodorisantes du mystérieux design. Et pour cause, grâce aux différentes ouvertures, les mauvaises odeurs peuvent s'échapper plus aisément de la cabine. Cette même cabine qui rend aussi moins pénible le passage de la serpillère aux agents d'entretien.

La dernière raison vaut aussi le détour. Les portes raccourcies peuvent en effet aussi dissuader certains usagers malintentionnés. Dealers, consommateurs de drogues ou vandales sont de fait moins enclins à s’en servir pour commettre leurs méfaits, rappelle le site.