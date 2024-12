Australie : elle se faufile à 80km/h sur l’autoroute malgré la présence d’un serpent-tigre venimeux sur sa jambe

Une femme d’une quarantaine d’années a eu la surprise de découvrir un serpent-tigre, le quatrième plus venimeux au monde, le long de sa jambe alors qu’elle conduisait à 80km/h sur l’autoroute ce samedi matin. Elle est parvenue à repousser le reptile et à slalomer entre les véhicules avant de se garer pour s’enfuir de sa voiture.

Une histoire qui s’apparente à un cauchemar. Une femme âgée d’une quarantaine d’années a eu la mauvaise surprise de découvrir un serpent-tigre, le quatrième plus venimeux au monde, enroulé autour de sa jambe alors qu’elle conduisait sur une autoroute dans la banlieue est de Melbourne (Australie) ce samedi matin, vers 10h40.

Cette dernière est néanmoins parvenue à repousser le reptile, à se faufiler dans la circulation et à se garer sur la voie de contournement avant de s’enfuir, pieds nus, de son véhicule. Par chance, elle n’a pas été mordue par le serpent. Elle a tout de même été conduite à l'hôpital Alfred, dans un état stable, mais sous le choc, pour une observation plus approfondie vers 11h30 ce samedi.

La police de Victoria a été alertée puis a dépêché un chasseur de serpents où la voiture a été abandonnée, à savoir sur l'autoroute Monash, près de la sortie Toorak Rd, dans la banlieue est de Melbourne.

L'expert a pu maitriser le reptile comme en atteste ce cliché relayé sur les réseaux sociaux.

Yesterday, police were called to reports of a woman acting hiss-terically on the side of the Monash Freeway.





Clearly rattled, the woman told officers was travelling down the freeway when she looked down to find a tiger snake slithering up her leg.



https://t.co/Hmf81t36r8 pic.twitter.com/voP0VnW6lW

— Victoria Police (@VictoriaPolice) November 30, 2024