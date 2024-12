Pont l'Abbé, Chambly, Agen... Ces supermarchés Leclerc et Intermarché dont les sketches vidéos cartonnent sur TikTok

L'enseigne de supermarché E.Leclerc renouvelle sa publicité sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, les magasins de Pont-l'Abbé et Chambly notamment cumulent des millions de vues. Et d'autres enseignes suivent la tendance, à l'instar d'Intermarché.

Renouveler sa publicité. Depuis l'expansion des réseaux sociaux, de nombreuses enseignes profitent de cette vitrine dans le monde pour en réaliser leur publicité. Leclerc, que ce soit de manière globale, mais aussi localement avec un compte par magasin, s'offre une visibilité auprès de millions d'utilisateurs sur les réseaux.

De nombreux magasins, notamment celui de Pont-l'Abbé (Finistère) cumule quelques 297.700 followers sur TikTok et Instagram. À l'origine, deux responsables de la communication se mettent en scène afin de présenter les actualités et les promotions de leur enseigne. En reprenant les vidéos tendances et décalées, Thomas Cambou et Noémie Jégou cumulent des millions de vues.

Une publicité à bas coût, mais grand rendement

Cette nouvelle image promotionnelle est une réussite pour les enseignes. Quelques minutes de tournages, une petite heure de montage et des milliers de vues sont la formule magique de cette réussite. La recette est simple pour le Leclerc de Pont-l'Abbé : trouver une vidéo drôle sur les réseaux sociaux et imaginer une suite rocambolesque.

A Chambly (Oise), les équipes du Leclerc en profitent pour créer de petits scénarios amusants, pour mettre en lumière les promotions proposées en magasin, comme c'est le cas pour la vidéo ci-dessous autour du rayon jouets de Noël.

Leclerc réussit grâce à cette méthode à faire parler de ses commerces de proximité en attirant des milliers de personnes sur leurs réseaux sociaux. Une nouvelle image que le public apprécie. De nombreuses autres commerces se sont lancés dans cette nouvelle vitrine promotionnelle pour apporté un nouveau souffle à leur enseigne.

C'est le cas notamment d'Intermarché à Agen (Lot-et-Garonne) qui enchaîne les vidéos décalées. Manière aussi de mobiliser les employés pour les transformer en acteurs ou cascadeurs et les mettre en scène dans leur cadre de travail.