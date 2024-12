Un vol contraint d'atterrir en urgence à Toulouse après qu'une passagère a tiré les cheveux d'une hôtesse de l'air

Un vol de la compagnie aérienne Vueling reliant Paris à Alicante a été contraint d'atterrir en urgence à Toulouse-Blagnac ce dimanche 8 décembre après l'agression d'une hôtesse de l'air par une passagère.

Un atterrissage qui n'a tenu qu'à un cheveu. Ce dimanche 8 décembre, un vol Vueling censé relier Paris à Alicante a dû se poser en urgence à l'aéroport de Toulouse-Blagnac, après qu'une passagère a tiré les cheveux d'une hôtesse de l'air. La mise en cause a été extraite de l'avion et placée en garde à vue.

Alors que les passagers avaient pris place pour un vol au départ de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle et à destination d'Alicante en Espagne ce dimanche 8 décembre, les voyageurs ont fait face à quelques turbulences. Rien à voir avec une météo peu clémente, mais à cause du mauvais comportement d'une passagère à bord de l'appareil. Cette dernière, une Espagnole de 25 ans décrite comme souffrant de troubles psychologiques, a violemment agressé une des hôtesses en l'air en s'agrippant à sa coiffure. Par mesure de sécurité, le commandant de bord a alors préféré se poser à l'aéroport de Toulouse-Blagnac, où les gendarmes attendaient la mise en cause pour la placer en garde à vue.

Jusqu'à 34.000 euros d'amende pour les passagers perturbateurs

Durant les trajets en avion, les mauvais comportements ne cessent de se multiplier ces dernières années. Pour faire face aux bagarres, insultes, remarques sexistes ou encore agressions des membres de l'équipage, les sanctions ont été durcies depuis 2022 par l'autorité américaine de l’aviation (FAA). Les passagers qui perturbent un vol sont désormais passibles de poursuites judiciaires, avec des amendes pouvant atteindre 34.000 euros, une inscription au casier judiciaire ou d'autres sanctions allant jusqu'à l'interdiction de vol.

Le gouvernement français a même mis en place un guide consacré aux voyageurs agités qui précise que le commandant de bord de l’avion a toute autorité pour débarquer une personne qui présente «un danger pour la sécurité, la santé, la salubrité ou le bon ordre à bord de l’aéronef».