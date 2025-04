Séisme en Californie : l'incroyable réaction des éléphants du zoo de San Diego (vidéo)

Ce lundi, la Californie a été touchée par un tremblement de terre de magnitude 5,2. Le séisme a été ressenti jusqu’au zoo de San Diego, où des éléphants du parc ont été filmés en train de réagir aux secousses.

L’instinct animal se lit sur les vidéos. Lundi, un tremblement de terre de magnitude 5,2 a touché la Californie. Selon l’Institut américain de géophysique, l’épicentre du séisme était situé près de Julian, une petite ville se trouvant à environ une heure de route de San Diego.

Mais le zoo de San Diego en a aussi fait les frais, puisqu’il a donné lieu à des scènes surprenantes : des éléphants du parc ont été filmés par les caméras de surveillance, pendant le tremblement de terre.

Sur les images, on y voit les pachydermes s’affoler, avant de se regrouper pour former un groupe et se protéger les uns les autres. «Les éléphants ont la capacité unique de percevoir les sons à travers leurs pattes et ont formé un «cercle d'alerte» lors du séisme de magnitude 5,2 qui a secoué le sud de la Californie ce matin. Ce comportement est une réaction naturelle aux menaces perçues, visant à protéger le troupeau», commente le zoo sur son compte X.

Stronger together 🐘



Elephants have the unique ability to feel sounds through their feet and formed an "alert circle" during the 5.2 magnitude earthquake that shook Southern California this morning. This behavior is a natural response to perceived threats to protect the herd. pic.twitter.com/LqavOKHt6k

— San Diego Zoo Wildlife Alliance (@sandiegozoo) April 14, 2025