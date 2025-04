Ce jour où on a déplacé la ligne officielle du cercle polaire pour faire plaisir à une première dame américaine

Il y a 75 ans, Eleanor Roosevelt se rendait à Rovaniemi en Laponie pour passer le cercle polaire. Un voyage qui a même été jusqu'à provoquer le déplacement de la ligne du cercle polaire de 100 mètres.

A plus de 3.200 km au Nord de Paris, la Laponie fait souvent rêver les amateurs d'aventures enneigées et même les plus petits désireux d'y croiser le père Noël. Un engouement pour cette région qui n’a pas toujours été le même.

La ville de Rovaniemi a vu son histoire basculer en 1950, lorsqu'Eleanor Roosevelt, alors veuve du 32e président des États-Unis Franklin D. Roosevelt, s’est rendue en Finlande pour voir comment avançait la reconstruction de la ville, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

En octobre 1944, la population de Rovaniemi avait en effet été évacuée, après que la ville avait été brûlée à 90% par les Allemands. La reconstruction de Rovaniemi, après le repli des Allemands, a été une tâche très lente et difficile, car le nord de la Finlande manquait à la fois de matériaux de construction et de ressources alimentaires pour sa population.

C’est pourquoi la Laponie et notamment Rovaniemi ont été parmi les premiers bénéficiaires de l’aide fournie par l’Administration des Nations Unies pour le secours et la reconstruction, soit l'organisation qui a précédé l’actuel Unicef. L’ambassadrice de l’UNRRA,

Eleanor Roosevelt souhaitait franchir le cercle polaire arctique à Rovaniemi

La première dame, veuve de ce lui qui fut président des États-Unis de 1933 à 1945, était largement connue comme l’âme de l’UNRRA. Militante de renommée mondiale et célèbre pour son humanisme, elle a décidé de se rendre à Rovaniemi au cours de l’été 1950, afin de pouvoir suivre de près la reconstruction de la ville. Elle a également exprimé le souhait de franchir le cercle polaire lors de sa visite dans la capitale de la Laponie finlandaise.

À cette occasion Uuno Hannula, le gouverneur de la région et le maire de Rovaniemi, Lauri Kaijalainen ont décidé de faire construire une cabane en bois près du cercle polaire en prévision de la cérémonie d’accueil d’Eleanor Roosevelt.

C’est un véritable défi que se sont lancés les autorités locales puisqu’il n’existait rien d’autre que de la nature sauvage à l’endroit où la route nationale traversait la ligne géophysique du cercle polaire arctique. En l’espace de deux semaines, les autorités locales ont déniché un terrain approprié pour une cabane en bordure de la route 4 en direction du nord. Un terrain qui en réalité était situé à un peu plus de 100 mètres au sud de l’emplacement géophysique exact du cercle polaire arctique. Cette ligne invisible que souhaitait franchir Eleanor Roosevelt était à l’époque située dans un marais qui ne permettait aucune construction.

Un coup de projecteur sur une région

Le petit chalet en bois a donc été construit au nom d’Eleanor Roosevelt, 100 mètres avant le cercle polaire. Le village du père Noël se développe alors autour du chalet Roosevelt. En plus d’apporter l’espoir d’un avenir meilleur aux habitants de la Laponie vivant dans la pénurie de l’après-guerre, la visite de la première dame a offert un sacré coup de projecteur à la région. Des touristes du monde entier viennent ici pour visiter le «chalet Roosevelt» et passer le cercle polaire. Cette cabane, qui est devenue une simple boutique de souvenirs, a donc été la première structure du village. Il a fallu attendre les années 1980 pour que les autorités locales décident d'en faire la résidence officielle du Père Noël.

Chaque année, le Santa Claus Village attire en moyenne 600.000 visiteurs. Sur place, les boutiques de souvenirs et restaurants ne manquent pas. Au centre, la limite du cercle polaire arctique est matérialisée par une guirlande lumineuse, qu’il est bien entendu possible de traverser. Bien qu’en réalité, tout comme Eleanor Roosevelt, les personnes qui passent cette guirlande ne passent, en réalité, pas le cercle polaire étant donné que ce dernier est situé un peu plus de 100 m plus loin.