Nantes : pourquoi des rapaces sont-ils utilisés pour sécuriser le périmètre des aéroports ?

L’aéroport Nantes-Atlantique est le seul aéroport civil en France à posséder une fauconnerie. Une particularité qui, depuis 2017, est d’une grande utilité dans le cadre de la sécurité du périmètre aérien, voici pourquoi.

C’est un risque méconnu, et pourtant majeur. Les oiseaux qui survolent les aéroports représentent de réelles perturbations pour les avions qui en décollent et y atterrissent. Pour les chasser, l’aéroport de Nantes-Atlantique a trouvé une solution aussi insolite qu’inédite : utiliser des rapaces.

Cet aéroport civil de l'ouest de l’Hexagone est le seul du pays à posséder sa propre fauconnerie, où cinq rapaces sont dressés pour éloigner les autres oiseaux de la piste.

«Heureusement, les accidents graves sont très rares, mais les collisions avec les oiseaux peuvent laisser un avion cloué au sol pour un problème de réacteur qui n’est plus en état de fonctionner. Mieux vaut les éviter tant que possible», a expliqué Anthony Renaud, fauconnier, à Ouest-France.

150 espèces environnantes

Le lac de Grand-Lieu, au sud de Nantes est une magnifique parcelle de nature, peuplée d’une biodiversité très riche. Cependant, sa proximité avec l’aéroport fait que près de 150 espèces d’oiseaux identifiées le survolent quasi-quotidiennement.

Face à cette armée de volatile, Nantes-Atlantique n’hésite pas à lancer plusieurs fois par jour ses quatre buses et son faucon sacre, chargés d’effrayer les autres oiseaux. Le site est également équipé de haut-parleurs imitant les cris des volatiles, placés stratégiquement dans tout l’aérodrome.

Les rapaces suivent un réel régime, propre à leur travail quotidien, sont pesés tous les jours (avec un poids de forme situé entre 950 et 1.000 grammes) et suivent un programme d’entraînement et de dressage au-dessus du tarmac nantais.

Selon Ouest-France, l’aéroport nantais a comptabilisé douze collisions avec des oiseaux en 2024, contre une vingtaine avant la mise en place des rapaces. La preuve que cette méthode 100% naturelle porte un peu ses fruits.