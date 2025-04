Australie : en pleine séance photo en bord de mer, une mariée pêche un requin (vidéo)

Sur une plage du nord de l’Australie, une jeune mariée a eu la chance de pêcher un requin alors qu’elle était en plein shooting photo avec son mari.

Une pêche de bon augure. Miccala et Brodie Toms, un couple de la ville de Darwin, en Australie, se sont rendus à Dundee Beach pour réaliser un shooting photo après s'être mariés le 12 avril dernier.

Un jeune garçon qui pêchait à proximité du couple a alors donné une idée à la mariée. «Je me suis dit que ce serait de superbes photos de mariage, car nous adorons la pêche», a déclaré Mme Toms au média local NT News. La mariée a également déclaré qu'il s'agit d'une plage où la famille a l'habitude de se rendre pour pêcher et se baigner.

