«Je me suis réveillé avec un pneu au-dessus de ma tête» : il bronze sur la plage, un 4x4 lui écrase le crâne et lui broie la jambe

Alors qu’il profitait du soleil sur une plage de Floride, un trentenaire a été violemment écrasé par une Jeep qui lui a roulé sur la tête et le corps. Le drame s'est déroulé le 5 avril dernier et vient d'être médiatisé.

Une séance de bronzage qui vire à la catastrophe. Un homme qui se reposait paisiblement au soleil sur une plage de Floride (Etats-Unis) s’est retrouvé grièvement blessé après qu’une Jeep lui a roulé sur la tête et le corps. Il s'est réveillé avec l’avant-bras aplati et la jambe mutilée.

Alors que l’homme de 33 ans était en train de prendre le soleil sur la plage d’Ormond Beach le 5 avril dernier, une femme de 61 ans conduisant une Jeep Wrangler lui a roulé dessus : «Je pense que je me suis endormi et je me suis réveillé avec un pneu au-dessus de ma tête», a-t-il déclaré au New York Post depuis son lit d’hôpital.

A Florida man was hospitalized after a Jeep Wrangler ran over his head while he was napping on Ormond Beach — arguably one of the worst wake-up calls imaginable.



The victim, 33-year-old Coleson Janey, was rushed to the hospital following the shocking incident. pic.twitter.com/3U0LgABQ2K

— Ryker Flicks (@rykerflicks) April 9, 2025