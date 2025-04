Saône-et-Loire : quelle est cette maison, considérée comme la plus vieille de France ?

À Cluny (Saône-et-Loire) se dresse la plus ancienne maison datée de France. Derrière ses murs en pierre, la demeure bourguignonne retrace son histoire jusqu’à 1091.

Des murs témoins d'un millénaire. Dans la cité-abbaye de Cluny (Saône-et-Loire) se cache une demeure médiévale chargée d’histoire. Restaurée et appartenant aujourd’hui à Jean-Denis Salvèque, chercheur spécialiste de l’architecture médiévale et auteur d’ouvrages de référence à Cluny, cette maison est en réalité peu banale : elle est la plus vieille maison datée de France, âgée de… 934 ans.

«la demeure de l’apothicaire»

Jean-Denis Salvèque est devenu l’heureux propriétaire de cette maison il y a une quarantaine d’années. Un jour, l’idée lui est venu de dater la maison qu’il possède. «Depuis 1985, nous menons, avec mon association, des recherches et des études sur l’ensemble des maisons médiévales de la commune», confie-t-il à France 3 Régions.

Alors, pour l’aider dans cette tâche, il a fait appel à des équipes d’autres villes. Parmi eux, des chercheurs issus de Fribourg (Allemagne) ont entrepris une thèse portant sur deux maisons de la commune, dont celle de Jean-Denis Salvèque. Ils y ont analysé les différentes couches de bois des poutres de la maison et les ont confronté aux variations climatiques afin d’en déterminer l’âge. Ils ont alors découvert que cette maison, surnommée «la demeure de l’apothicaire» datait de 1091, ce qui en fait la plus ancienne maison, officiellement datée, de France.

En neuf siècles, la maison a subi quelques transformations, elle a par exemple été étendue et la façade donnant sur la cour a été agrandie. Mais certains éléments sont restés en place, comme une partie du rez-de-chaussée, le mur ouest de la maison et une poutre au plafond du rez-de-chaussée.

La maison sert aujourd’hui de gîte et appartient au secteur sauvegardé de la ville de Cluny. À chaque visiteur, Jean-Denis Salvèque ne manque pas de rappeler l’histoire de la maison. «C’est toujours intéressant de partager son savoir avec les autres», confie-t-il.