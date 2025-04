William Shakespeare et Anne Hathaway, une relation remise en question

En s'appuyant sur un fragment de lettre, un professeur affirme que William Shakespeare et Anne Hathaway auraient vécu ensemble à Londres, bouleversant l'idée d'un mariage malheureux.

William Shakespeare a 18 ans lorsqu'il se marie avec Anne Hathaway, fille d'un riche paysan, en novembre 1582. Six mois plus tard, une fille naît, moins de deux ans avant la naissance de jumeaux. Un mariage heureux, en apparence, mais qui va précéder une période obscure de la vie de l'écrivain.

Originaire de Stratford, une ville du centre de l'Angleterre, le grand dramaturge William Shakespeare disparaît des documents de l'époque. En 1592, il est fait mention qu'il habite seul à Londres et qu'il a commencé une carrière d'acteur et d'écrivain. Mais alors, aurait-il abandonné sa femme et ses enfants, dont l'un de ses fils, Hamnet, mort à l'âge de 11 ans de causes inconnues ?

Selon les biographes du dramaturge, William Shakespeare se serait enfui à Londres pour échapper à la justice. D'aucuns racontent qu'il a été maître d'école à la campagne. Certains justifient cette fuite par des problèmes dans son couple.

des siècles de spéculations

Mais, la récente découverte d'un fragment de lettre contredit cette thèse, comme l'explique le spécialiste du dramaturge, Matthew Steggle, professeur de littérature anglaise du début de l'époque moderne à l'Université de Bristol, au Guardian.

Le texte semble situer les Shakespeare à une adresse jusqu'alors inconnue, Trinity Lane – aujourd'hui Little Trinity Lane, dans la City de Londres : «Depuis environ 200 ans, l’opinion dominante est qu’Anne Shakespeare est restée à Stratford toute sa vie et n’est peut-être même jamais allée à Londres» explique le chercheur.

Ce document, qui fait référence au couple qui «habitait à Trinity Lane», suggère qu’elle a passé beaucoup de temps avec son mari dans la capitale. Le fragment a été conservé par accident dans la reliure d'un livre de la bibliothèque de la cathédrale de Hereford.

Bien que découvert en 1978, il est resté largement méconnu, car «personne n'a pu identifier les noms ni les lieux concernés», a confié Matthew Steggle. Si l’écriture au dos de la lettre – d’une autre main – avait été écrite par Anne, les mots seraient «la chose la plus proche de sa voix jamais connue», a-t-il noté.

Une thèse qui remet en question des siècles de spéculations autour d'un «mariage désastreux». La vie de William Shakespeare, auteur de «Roméo et Juliette» (1597), «Hamlet» (1603), ou encore «Le Roi Lear» (1606), reste encore un mystère, aussi riche fût-elle, tant les sources manquent sur le début et la fin de sa vie.