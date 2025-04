«Nous sommes profondément soulagés» : après une fugue de 529 jours, le teckel Valerie retrouvé en Australie

En Australie, des bénévoles ont passé plus de 1.000 heures à chercher Valerie, une femelle teckel, qui a parcouru plus de 5.000 kilomètres. Plus de 500 jours après s'être échappée, elle a été retrouvée «en bonne santé».

Un miracle après deux ans. Un teckel nommé Valerie a été retrouvé, en Australie, après une longue fugue de 529 jours. «Valerie a été récupérée en toute sécurité. Elle est en vie et en bonne santé», a déclaré, vendredi, l'association de protection des animaux, qui a contribué à la recherche du petit chien, dans le sud de l'Australie.

«Nous sommes absolument ravis et profondément soulagés que Valerie soit enfin en sécurité», et qu’elle retrouve bientôt ses propriétaires, a précisé l'association Kangala Wildlife Rescue.

«incroyablement reconnaissante»

Le teckel s’était enfui en novembre 2023, lors d’une sortie au camping avec ses propriétaires, Georgia Gardner et Josh Fishlock.

Depuis, Valerie a échappé à toutes les tentatives de recherche, laissant ses propriétaires sans espoir de la retrouver. Mais de récents enregistrements de vidéosurveillance et des témoignages d’habitants ont poussé les bénévoles à relancer les recherches.

Au total, les bénévoles ont passé plus de 1.000 heures à traquer la chienne et parcouru plus de 5.000 kilomètres.

Après avoir réussi à attraper le chien errant, les membres de l’association ont indiqué prendre une «courte pause pour digérer ce résultat incroyable». La propriétaire de Valerie s’est déclarée «incroyablement reconnaissante» envers les bénévoles l’ayant aidée à récupérer sa chienne.