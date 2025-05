Chouette d'or : ce que l'on sait de la seconde chasse au trésor qui s'ouvre

Trente et un ans après le lancement de la première édition de la Chouette d'Or, l'illustrateur Michel Becker a annoncé, à l'automne 2024, la préparation d'une seconde édition. Celle-ci devrait débuter début juin, et voici ce que l'on en sait.

C’est reparti pour un second tour. Après 31 ans d’attente, la mythique Chouette d’or, trésor d’une chasse lancée en 1993 par Régis Hauser, alias Max Valentin, a enfin été retrouvée le 3 octobre 2024. Dans la foulée de cette découverte historique, Michel Becker, illustrateur du livre contenant les onze énigmes originales, a annoncé le lancement d’une nouvelle édition de cette chasse légendaire.

«La nouvelle Chouette d’or s’envolera exactement de là où était enfouie la première, dès le 24 avril», annonçait Michel Becker dans une vidéo publiée sur YouTube à l’automne 2024. Le projet, légèrement retardé, est désormais prêt à être lancé.

À cette occasion, un documentaire intitulé «La découverte de la Chouette d’or», sera projeté les 2 et 3 mai dans près de 400 salles de cinéma en France, Belgique, Luxembourg et Suisse. Ce film retrace l'histoire de la chasse au trésor, lève le voile sur l’emplacement exact de la première chouette et les solutions des onze énigmes.

Ce documentaire sera suivi par la sortie en juin prochain d’un ouvrage intitulé «Sur la trace de la Chouette d’or» qui renferme le premier indice de la nouvelle chasse, La Chouette d’or 2. Déjà disponible en précommande sur le site de Michel Becker, l'illustrateur y dévoile notamment l’existence d’un tableau-puzzle, inclus dans le livre, dont les pièces, une fois assemblées dans un ordre précis, donnent accès à la première énigme de la nouvelle quête.

Et cette fois, l’ambition est mondiale. Contrairement à la première édition, le terrain de jeu ne se limite plus à la France métropolitaine. Selon le résumé de l’ouvrage, les nouvelles énigmes entraîneront les chercheurs «dans un périple à travers le monde, où le virtuel pourra parfois se confondre avec le réel. La clef peut se trouver n’importe où sur le globe.»

La chouette d’or retrouvée après 31 ans de recherche

Tout commence en 1993, lorsque Régis Hauser lance, avec la complicité de l’illustrateur Michel Becker, ce qui deviendra la chasse au trésor la plus mythique de France : celle de la Chouette d’or.

Le principe est simple mais redoutable : quelque part en France métropolitaine, une statuette en bronze représentant une chouette, d’une valeur estimée à 150.000 euros, est enfouie. Pour la retrouver, il faut résoudre onze énigmes, disséminées dans un livre.

Cette quête, qui a tenu en haleine des milliers de passionnés, a enfin pris fin dans la nuit du 2 au 3 octobre 2024, après trois décennies de recherche, lorsqu’un «chouetteur» a contacté Michel Becker en lui donnant le mot de passe secret, preuve qu’il avait bien trouvé la fameuse chouette.

Selon la bande-annonce du documentaire consacré à cette découverte, la statuette était enterrée avec le numéro de téléphone de Becker et le mot de passe suivant : «Maurice 1950».

Malheureusement, Régis Hauser n’aura jamais connu le dénouement de cette quête historique, puisqu’il est décédé en 2009.