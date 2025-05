De l’essence mélangée à de l’eau : près d’une quarantaine de plaintes déposées contre cette station-service

En Espagne, des automobilistes ont eu la mauvaise surprise de découvrir que leur carburant avait été coupée à l’eau, causant au passage de nombreuses pannes sur les moteurs.

À Alaquàs, au sud-ouest de Valence (Espagne), une quarantaine d’automobilistes ont déposé plainte contre la station-service Ballenoil, accusée d’avoir distribué de l’essence mélangée à de l’eau.

Les faits remontent à la fin avril, lorsque 37 automobilistes sont tombés en panne après avoir fait le plein dans cette station-essence. En conduisant leur véhicule au garage, le verdict est tombé : leur réservoir contenait un mélange de carburant et d’eau.

Des pannes sévères occasionnant plusieurs centaines d'euros de réparations

Interrogés par la chaîne À Punt, des mécaniciens ont expliqué que l’eau, plus dense que le carburant, se serait accumulée au fond des réservoirs, infiltrée dans le moteur et aurait endommagé les injecteurs et les cylindres du moteur.

Résultat : des pannes sévères, avec des réparations estimées à un minimum de 600 euros. Outre les plaintes pour fraude, les victimes réclament aussi un dédommagement de la part de Ballenoil.

Une enquête a été ouverte par la police afin de déterminer l’origine de la contamination et la responsabilité de l’entreprise.

Ballenoil reconnaît une «défaillance technique»

Dans un communiqué publié le 8 mai dernier, Ballenoil a admis qu’une «défaillance technique» avait provoqué «une infiltration d’eau extérieure dans le réservoir de sans-plomb 95» de la station d’Alaquàs. L’entreprise assure avoir immédiatement cessé la distribution de carburant, retiré le produit défectueux et mis en place des mesures correctives.

Cependant, selon À Punt, la station était encore ouverte au 5 mai, soit plusieurs jours après les premiers signalements. Pire, les automobilistes qui s’y rendaient, interrogés par nos confrères, ignoraient tout de l’incident.

Ballenoil affirme malgré tout avoir «assumé ses responsabilités dès le premier instant» et être «en train d’indemniser les clients concernés».

Enfin, la société précise être en contact avec les autorités compétentes afin de renforcer ses protocoles techniques et éviter qu’un tel incident ne se reproduise.