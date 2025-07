«Le gouvernement ignore d'où ils viennent et ce qu'ils veulent» : une mystérieuse collision impliquant un avion militaire américain relance les interrogations sur les OVNIS

Un avion militaire américain aurait été frappé par un objet volant non identifié (OVNI) en 2023, selon des documents de l'armée de l'air récemment déclassifiés. Même les spécialistes sont perplexes face à ce phénomène, admettant la possibilité d’une technologie venue d’un autre monde.

Et si ils avaient toujours été parmi nous ? Des documents de l'armée de l'air récemment déclassifiés ont révélé qu’un avion militaire américain avait été frappé par un objet volant non identifié (OVNI) et relancent les interrogations sur l’existence de ces derniers.

L'incident s'est produit en janvier 2023, après qu'un objet non identifié a percuté le flanc gauche d'un F-16 Viper, qui participait à des exercices d'entraînement près de Gila Benda, en Arizona, a confirmé un porte-parole de l'armée de l'air à Fox News Digital.

À l’époque, une première enquête avait conclu qu'aucun dommage n'avait été causé à cet avion d'une valeur de près de 70 millions de dollars, mais les autorités avaient toutefois exclu la possibilité d'une collision avec un oiseau. Plus tard, ils déclareront qu’un drone était à l’origine de l’impact, bien que «l'emplacement et l'opérateur de l'appareil restent à déterminer», rapporte le New-York Post.

757 phénomènes anormaux non identifiés

Cette étrange collision survient après que le ministère de la Défense a signalé 757 incidents impliquant des PAN (phénomènes anormaux non identifiés) entre le 1er mai 2023 et le 1er juin 2024, selon un document non classifié, publié par le Bureau de résolution des anomalies dans tous les domaines.

Parmi ces incidents, 708 ont eu lieu en vol, et seuls 49 cas ont été classés comme «cas clos» par les autorités. Par ailleurs, le ministère a reçu 18 signalements d'incidents impliquant des PAN à proximité d'infrastructures nucléaires, de sites de lancement et d'armes, selon le rapport.

«Aucun de ces cas résolus n’a démontré l’existence de capacités antagonistes étrangères avancées ou de technologies aérospatiales révolutionnaires», indique toutefois l’étude.

Des spécialistes perplexes

Bien qu’une grande majorité des PAN repérés par les autorités sont rapidement identifiés, James Fox, réalisateur spécialisé dans les films sur l'activité ovni, interrogé par le New-York Post, insiste sur le fait qu’il en existe quelques-uns dont les origines sont inconnues. Cela, même des plus hautes autorités gouvernementales et qui ne correspondent pas non plus à la technologie détenue par d'autres États.

«La principale raison du secret réside dans la difficulté, pour tout organisme gouvernemental, d'admettre l'existence d'engins structurés d'origine inconnue qui circulent en toute impunité», a déclaré le réalisateur. «Ils volent en rond autour de nos avions les plus rapides, et le gouvernement ignore qui ils sont, d'où ils ne viennent et ce qu'ils veulent».