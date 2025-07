Star Wars : un des sabres laser originaux de Dark Vador va être mis aux enchères à un prix astronomique

Un des iconiques sabres laser brandis par Dark Vador dans la saga Star Wars s'apprête à être mis en vente aux enchères à un prix intergalactique. Le prix de l'accessoire lumineux rouge pourrait atteindre les 3 millions de dollars.

Je suis ton découvert. Le premier sabre laser jamais proposé aux enchères, issu de Star Wars, s'apprête à trouver un propriétaire nettement plus sympathique que Dark Vador, et surtout très riche. Mis en vente par la maison Propstore, spécialisée dans les accessoires de cinéma, son prix pourrait atteindre quelques millions d'euros. De quoi voir apparaître un trou noir sur le compte bancaire de son futur acquéreur.

The wait is over... this IS the Darth Vader lightsaber you’ve been looking for!



Find out more with our exclusive reveal with the @THRhttps://t.co/EHeupDYSeo#DarthVader#Lightsaber#StarWars#Propstore

— Propstore (@propstore_com) July 15, 2025