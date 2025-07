Tour de France 2025 : il tente de passer la ligne d’arrivée avant le peloton et finit par être mis au sol par un gendarme

Ce mercredi 23 juillet, un cycliste, habillé en tenue de Décathlon-AG2R, a fait irruption sur le parcours du Tour de France avant de tenter de passer la ligne d’arrivée de la 17e étape à Valence. Il a été bousculé par un gendarme et a été interpellé.

La blague n’est pas passée. Alors que se tenait la 17e étape du Tour de France à Valence ce mercredi 23 juillet, un plaisantin pensait avoir son heure de gloire. Malheureusement pour lui, cela a été manqué de peu. En effet, alors que le peloton se dirigeait vers la ligne d’arrivée, un cycliste, habillé en tenue de l'équipe Décathlon-AG2R, comme le précise Le Parisien, s’est immiscé dans le parcours incognito.

Après avoir réussi à échapper à la vigilance de Stéphane Bourry, responsable des sites d’arrivée sur le Tour de France, l’homme n’a finalement pas pu esquiver la surveillance des gendarmes présents sur le parcours.

En effet, l’individu tentait de franchir la ligne d’arrivée, quelques centaines de mètres devant les vrais coureurs, lorsqu’un gendarme a surgi et l’a bousculé. Le cliché a été capturé par les photographes de Reuters.

Un second incident pendant le Tour de France

Une fois à terre, l'individu a été évacué afin de permettre à la course de se terminer normalement. N’étant pas blessé, il a été interpellé par les militaires.

Nos confrères précisent que cela pourrait s’agir d’un mauvais plaisantin ayant voulu honorer un pari. Aucune revendication ou volonté militante ne serait donc à l’origine de son acte.

Cependant, il s’agit tout de même du second incident constaté depuis le début du Tour de France. Mercredi dernier, un militant pro-palestinien avait réussi à franchir les barrières à l’arrivée de la 11e étape à Toulouse. Vêtu d’un t-shirt «Israël out of the tour», il avait été interpellé et placé en garde à vue. Il ferait partie du mouvement Extinction Rebellion.