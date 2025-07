«C'est très surprenant» : comment une ville huppée proche de New York a été envahie par des hordes de rats

La ville de Huntington, dans le Long Island, est confrontée à des problèmes de rats. Par dizaines, ils ne quittent pas les rues, matin, midi et soir.

Des rats envahisseurs. Depuis quelques semaines, le centre-ville de Huntington, dans le Long Island, est infesté de rats. Comme le rapporte le New York Post, les rongeurs arpentent les rues et les parcs de la commune. À 1h30 de route de Manhattan (New York), cet endroit attractif comporte des restaurants et des magasins.

«Une nuit, alors que nous marchions sur West Carver Street (une rue du centre-ville), nous avons vu environ 50 rats courir dans la rue. Finalement, quelqu’un en a pris conscience et signalé l’incident. Chaque fois que j’y vais, je vois ces rats. Et c’est pire la nuit», témoigne un riverain au média local News12.

RAT INFESTATION: Huntington Town Supervisor Ed Smyth said in a statement over the weekend that crews were focused on the Gunderman building and restaurants facing New York Avenue. - https://t.co/vx6NsT6KSWpic.twitter.com/1ad6Mb3hrc — News12LI (@News12LI) July 28, 2025

Une ville huppée aux restaurants nombreux

Gérante d’un restaurant, Kelly Romandi parle d’une situation devenue pénible pour elle et ses clients. «Les invités sortent, ils dînent sur notre terrasse, et voir des petites bestioles courir dans la rue, ce n’est pas vraiment attrayant, donc ce serait bien qu’elles disparaissent», a-t-elle déclaré sur News12, assurant que le problème ne vient pas de son restaurant, qui a été inspecté par le département de la santé.

Les autorités locales ne connaissent pas la raison de cette infestation de rongeurs dans la ville. La municipalité assure enquêter sur la source de ce phénomène dans le centre-ville de Huntington et travaille avec le département de la santé du comté de Suffolk.

Surtout que la ville de Huntington est en vogue depuis plusieurs années. Les rats font mauvais genre dans une ville aussi dynamique économiquement. Proche de New York, de la mer et bénéficiant de la tranquillité de Long Island, le revenu médian des ménages y a augmenté de 22,8 %, selon le New York Post.

Les villes américaines très impactées par ces nuisibles

Si le cas de cette ville du Long Island semble exceptionnel, les villes américaines sont régulièrement confrontées à ce type de problème. Selon une étude américaine publiée dans Science Advances en janvier 2025, la population de rats augmente fortement à Washington DC, San Francisco, New York ou encore Oakland. À Washington, leur nombre a presque quadruplé en 10 ans. Et leur population devrait croître encore davantage dans les prochaines années.

Avec une population humaine de plus en plus nombreuse en ville, les déchets alimentaires augmentent, offrant une source de nourriture abondante pour les rats urbains. Les zones urbanisées offrent également plus d’espaces pour qu’ils prospèrent. Et le réchauffement climatique joue en leur faveur. L’augmentation de la température, ainsi que l’expansion urbaine, «pourraient allonger les périodes d’activité saisonnière et la disponibilité de nourriture pour les rats urbains», affirme l’étude.

Le problème des rats représente un coût financier impressionnant chaque année aux États-Unis. En détruisant ou endommageant des infrastructures ou des récoltes agricoles, ils causeraient 27 milliards de dollars (soit 23,4 milliards d'euros) de pertes chaque année. Un problème qui devra être pris à bras-le-corps par de nombreuses municipalités dans le monde.