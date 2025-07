«Comme une capsule temporelle» : un explorateur urbain découvre une incroyable ville fantôme au Japon

En entrant dans Kinugawa Onsen, une ancienne station balnéaire japonaise, Luke Bradburn est tombé sur une ville déserte depuis trente ans, aux bâtiments parfois encore intacts.

Un voyage dans le temps. Un explorateur urbain britannique a découvert une immense ville fantôme, perdue au cœur du Japon, à 160 km de Tokyo. Entre immenses hôtels abandonnés, Luke Bradburn s’est aventuré dans Kinugawa Onsen, une cité balnéaire laissée à l’abandon depuis 30 ans, comme le racontent plusieurs médias comme le New York Post et Fox News.

Au départ, l’Anglais, originaire d’une ville proche de Manchester, était venu au Japon pour documenter la zone d’exclusion de Fukushima. «J’étais en train de repérer d’autres endroits à proximité lorsque je suis tombé sur tout ce quartier d’hôtels abandonnés», explique-t-il à l’agence de presse SWNS. «C’était comme entrer dans une ville fantôme», se remémore-t-il de son voyage en 2024.

Après sa découverte fortuite, le jeune homme prend des photos des lieux et y reste de nombreuses heures. Autour d’un fleuve se dressent des bâtiments désertés, accrochés à flanc de falaise. Piscines, mobiliers, tableaux… Tout est resté presque figé dans le temps. Si la dizaine d’hôtels est encore debout, ils tombent lentement en désuétude, se délabrant sous l’usure du temps.

Une cité balnéaire frappée par la crise économique des années 1990

La ville fantôme est en réalité ce qu’il reste d’une ancienne cité balnéaire créée pour accueillir des touristes. Proches de sources chaudes naturelles, les complexes hôteliers s’étaient développés. Or, avec un Japon enlisé dans ce qui a été appelé la «décennie perdue» au début des années 1990, le tourisme a décliné pendant la crise économique. Les touristes ont déserté les lieux et les hôtels ont fermé un à un, laissant place à une ville abandonnée.

Comme l’explique SWNS, les bâtiments n’ont jamais été démolis à cause d’une législation complexe. Mis à part les habitants et les touristes, les bâtiments ont conservé leurs équipements. «De l’extérieur, tout est envahi par la végétation et délabré. Mais à l’intérieur, certaines pièces étaient impeccables, comme si personne n’y avait touché depuis des décennies», témoigne Luke Bradburn, qui raconte avoir croisé des «machines d’arcade encore remplies de jouets, des tables dressées avec des boissons et des pièces qui semblaient ne pas avoir été touchées depuis des décennies».

Des meubles qui n'ont pas bougé de place

«Le taux de criminalité est si bas que les bâtiments abandonnés ne sont pas pillés ou détruits aussi rapidement (…). Dans certains cas, ils ont besoin de l’autorisation du propriétaire pour démolir, et si le propriétaire décède, ils ne peuvent légalement pas le faire pendant trente ans», explique l’explorateur, qui s’est documenté sur le cas de cette ville.

Si Luke Bradburn a pu se balader d’hôtel en hôtel, l’explorateur affirme que la zone était extrêmement dangereuse à parcourir. Des morceaux des hôtels étaient effondrés et certains étages manquaient. Le Britannique n’est pas le seul à s’être aventuré dans ces lieux, qui attirent désormais les curieux.