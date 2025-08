Encore une prophétie de la Baba Vanga japonaise ? Plusieurs millions de personnes voient dans le tremblement de Terre en Russie l'une de ses prédictions

Alors qu’un tsunami a secoué le Pacifique mercredi dernier et capté l’attention mondiale, en Chine plus d’un million d’internautes s’interrogent sur une étrange prophétie : un manga japonais aurait-il prédit la catastrophe quatre ans plus tôt ? D'autant que son autrice avait prédit dès 1999 la catastrophe de Fukushima en 2011.

Quand la fiction semble rattraper la réalité. Mercredi, un violent séisme de magnitude 8,8 s’est produit au large de la péninsule du Kamtchatka, en Russie. Ce tremblement de terre sous-marin a déclenché une alerte tsunami à l’échelle de tout le bassin Pacifique.

Tandis que le monde restait à l'affut des informations pour suivre la progression du tsunami, un étonnant mot-clé a explosé sur les réseaux sociaux chinois : «Prophétie». Ce terme a enregistré plus d’1,1 million de vues sur l'application vidéo Douyin.

Et pour cause, pour certains, la catastrophe naturelle avait été prédite quatre ans plus tôt, dans un manga japonais.

«The Future I Saw»

Publié par la mangaka Ryo Tatsuki en 1999, «The Future I Saw» (Le Futur que j'ai vu) annonçait une catastrophe majeure pour mars 2011, une date qui coïncidait avec le séisme cataclysmique qui a frappé la région de Tohoku, au nord du Japon, provoquant la fusion du réacteur nucléaire de Fukushima, ce même mois. Une catastrophe qui a fait plus de 22.000 morts ou disparus.

La «version complète» de mange, publiée en 2021, affirmait une autre prédictions : le prochain grand tremblement de terre se produirait en juillet 2025. Ryo Tatsuki avait notamment prévenu qu'un séisme dans la mer des Philippines le 5 juillet de cette année provoquerait des vagues de tsunami trois fois plus hautes que celles du séisme du Tohoku.

Finalement, le séisme de mercredi a frappé à des milliers de kilomètres de l'épicentre prévu, et les plus hautes vagues enregistrées au Japon n'ont atteint que 1,30 mètre, soit bien moins que les vagues de 9 mètres observées en 2011.

Une prophétie qui fait fuir les touristes

Les fans anticipant la réalisation de cette prétendue prédiction avaient tellement effrayé les voyageurs que beaucoup ont annulé leurs voyages d'été au Japon. Parmi les touristes, certains sont soulagés et prêts à revenir après les dégâts minimes de mercredi mais d'autres restent sur leurs gardes, résolus à rester à l'écart pour le moment.

Andrea Wang, 25 ans, avait notamment annulé un voyage au Japon prévu en avril, affirmant que le manga l'inquiétait du danger. Bien que le tsunami soit passé, elle ne prévoit toujours pas de se rendre au Japon avant le reste de l'année 2025, a-t-elle déclaré à CNN vendredi.

Le média américain rappelle qu’il est impossible de prévoir avec précision la date à laquelle un tremblement de terre pourrait survenir, et les sismologues ont fortement mis en garde contre la multiplication des prétendues prédictions. Tatsuki elle-même a exhorté le public à ne pas se laisser «trop influencer» par ses rêves, lors d'une interview accordée aux médias japonais en mai.