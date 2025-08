La dispute entre Scarlett Johansson et Adam Driver dans «Marriage Story» utilisée par le ministère de l'Agriculture américain pour éloigner les loups du bétail

Et si la dispute entre Scarlett Johansson et Adam Driver dans le film «Marriage Story» permettait d'éloigner les loups des élevages dans les fermes américaines ? C'est en tout cas ce que révèle un rapport, précisant que le ministère de l'Agriculture outre-Atlantique utiliserait l'enregistrement audio de la scène devenue culte pour faire fuir les prédateurs.

Ils hurlent avec les loups. Un nouveau rapport du Wall Street Journal révèle que l'enregistrement audio des cris de Scarlett Johansson et d'Adam Driver dans le film «Marriage Story», de Noah Baumbach, était utilisé par le ministère de l'Agriculture aux États-Unis pour dissuader les loups de tuer du bétail dans les fermes américaines.

La scène de dispute entre les personnages de Nicole et Charlie, point d'orgue du long-métrage sur le désamour et la guerre qui s'ensuit, aura valu à leurs interprètes respectifs des nominations aux Oscars lors de la cérémonie de 2020.

«Un haut-parleur diffuse la scène de dispute»

Faire entrer le loup dans la bergerie, très peu pour les agriculteurs américains, dont le ministère a dévoilé un habile procédé, détaillé dans les colonnes du Wall Street Journal. «Des drones viennent à la rescousse, équipés de caméras thermiques capables de détecter un loup tapi dans l’obscurité et de l’éclairer. Un haut-parleur diffuse des sons alarmants, comme des feux d’artifice, des coups de feu et des disputes, dont un enregistrement de la querelle entre Scarlett Johansson et Adam Driver dans le film "Marriage Story"», précise le média new-yorkais.

«J'ai besoin que les loups réagissent et sachent que les humains sont méchants», a déclaré l'un des superviseurs de l'opération en Oregon. Cette pratique, appelée «wolf hazing», en français «bizutage de loup», est un procédé non-dangereux pour les animaux, les loups gris figurant depuis longtemps sur la liste des espèces menacées du gouvernement fédéral.

Une méthode qui semble fonctionner, comme le rapporte l'organisation gouvernementale : «Des drones ont été déployés dans le bassin de Klamath, dans le sud de l'Oregon, après que 11 vaches ont été tuées par des loups en 20 jours. Au cours des 85 jours suivants, lorsque les drones étaient en patrouille, seules deux ont été tuées».

Un film salué par la critique

Le long-métrage «Marriage Story» met en scène Scarlett Johansson et Adam Driver dans la peau d'un couple traversant un divorce difficile. Après une séparation d'un commun accord, les choses se compliquent lorsque l'épineuse question de la garde de leur fils pointe le bout de son nez, et des interrogations logistiques concernant les prestations compensatoires et le lieu d'habitation des anciens amants. Si Nicole, comédienne, lutte bec et ongles pour rester vivre à Los Angeles, son désormais ex-mari Charlie, metteur en scène dont la renommée ne cesse de grandir, n'y voit qu'un barrage à opportunités professionnelles et veut déménager.

Paroxysme de la désunion, une longue scène de ménage entre les deux protagonistes, où les cris et les injures fusent, Adam Driver tapant du poing sur le mur, avant de s'épuiser et de s'agenouiller aux pieds de Scarlett Johansson, les larmes roulant sur les joues des deux comédiens.

En plus de la scène de dispute de «Marriage Story», le «wolf hazing» consiste également à utiliser de la musique forte, comme le titre «Thunderstruck» d'AC/DC, pour effrayer les dangereux prédateurs.