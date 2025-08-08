Toute l’actu en direct 24h/24
«Il est très protecteur» : un petit chien effraye un ours qui était entré dans une maison canadienne (vidéo)

Scout, spitz nain de 3 ans, a réussi à faire fuir l'ours. [X - ©@foxweather]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Au Canada, un ours qui était rentré dans une maison a pris la fuite, effrayé et poursuivi par le chien Scout, un spitz nain de 3 ans. 

Un brave protecteur. Le 4 août dernier, alors qu’il était parvenu à entrer dans une maison située à Vancouver, au Canada, un ours a fait une mauvaise rencontre. En effet, immédiatement à l’intérieur de l’habitation, il a été poursuivi par le chien de la maison, un spitz nain. 

Sur une vidéo émanant d’une caméra de surveillance, et relayée par la chaîne de télévision américaine Fox Weather, il est possible d’apercevoir l’ours fuir devant l’apparition de Scout, âgé de 3 ans, qui n’a écouté que son courage. 

Un chien rancunier 

Dans une interview accordée à Global News, Kayla Kleine, maitresse de Scout, a félicité la bravoure de son chien, qui venait de se faire manger son petit-déjeuner par cet ours. 

«C’est le meilleur. Il est super câlin et affectueux, mais il est aussi très fougueux et très protecteur envers moi et mon mari», a-t-elle déclaré. 

InsoliteChienCanada

