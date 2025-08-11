Royaume-Uni : un perroquet bavard permet à la police de démanteler un réseau criminel

La police britannique est parvenue, grâce à un perroquet, à remonter la piste d’un réseau de trafic de drogue. L’oiseau, nommé Mango, a été filmé en train de jouer avec des billets, avant d’être découvert dans la maison d’une complice à Blackpool (Angleterre).

Un informateur décisif mais inattendu. Obtenir des indices fiables dans les enquêtes de police est un exercice complexe, surtout dans le cadre de narcotrafics où règnent l’omerta et le silence. Au Royaume-Uni, ce sont les paroles d’un perroquet qui ont permis à la police de démanteler un gang de trafiquants de drogue, a annoncé lundi 4 août la police du Lancashire.

Les forces de l’ordre de Blackpool ne s’attendaient pas à une telle aide. Adam Garnett, le chef du réseau, dirigeait son trafic à distance depuis sa cellule, alors qu’il purgeait déjà une peine de 15 ans de prison. Lors d’une fouille, des téléphones portables et des routeurs Wi-Fi ont été saisis. En examinant le contenu des appareils, les enquêteurs ont découvert des vidéos montrant un perroquet répétant : «Deux pour 25, deux pour 25», tout en se promenant avec des billets de banque dans le bec.

Ces images ne laissaient guère de doute : les propos de l’oiseau correspondaient au tarif de certaines drogues. L’enquête a permis d’identifier plusieurs complices. Trois hommes de main ont été arrêtés et des perquisitions à leur domicile ont conduit à la saisie «d’argent liquide, d’héroïne, de crack, de kétamine et de cannabis», a indiqué la police du Lancashire, dans le nord-ouest de l’Angleterre. La petite amie d’Adam Garnett, Shannon Hilton, a également été impliquée, après qu’une vidéo l’a montrée en train d’apprendre au perroquet Mango à prononcer la fameuse phrase «deux pour 25».

Un animal au service des narcotrafiquants

Le téléphone d’un autre complice, Dalbir Sandhu, contenait un historique des transactions, avec des listes de prix et des relevés détaillés. Grâce à ces éléments, la police a pu remonter toute la filière, active entre 2023 et 2024.

Au total, 15 personnes ont été arrêtées et ont toutes plaidé coupable devant la Crown Court de Preston. Adam Garnett a été condamné à 19 ans et 6 mois supplémentaires de prison, à purger après sa peine actuelle. L’ensemble des condamnations prononcées contre les membres du réseau atteint plus de 103 années d’emprisonnement cumulées.

Si les trafiquants utilisent parfois des animaux dans leurs opérations, les chiens servant souvent à intimider ou protéger, les perroquets restent une curiosité. En 2019, la police brésilienne avait toutefois saisi un «perroquet guetteur» dressé pour prévenir de l’arrivée des forces de l’ordre en criant : «Mama, la police !». L’animal avait ensuite été confié à un zoo local.