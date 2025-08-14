L'homme avec le plus gros pénis du monde grièvement blessé dans un accident causé par ses organes génitaux

Un Anglais originaire de Londres, connu pour détenir le record du plus gros pénis au monde, a été grièvement blessé dans un accident directement lié à la taille de son appareil génital.

Un accident domestique peu commun. Matt Barr, connu pour être l'homme qui possède le pénis le plus imposant au monde, a été victime d'un accident directement en lien avec son anatomie particulière.

Le Londonien de 41 ans s'est cassé le bras et l'épaule à la suite de ce qu'il a décrit comme «un accident très embarrassant», a rapporté le média britannique The Mirror. Le fameux accident s'est déroulé de la façon suivante : alors qu'il prenait sa douche, son pénis d'une longueur de 37 centimètres, l'a empêché de voir que du gel douche avait coulé dans la baignoire, le faisant trébucher.

«Alors que je me dépêchais de me préparer pour aller travailler, je n'ai pas vu le gel douche dans la baignoire, car mon pénis était la seule chose dans mon champ de vision. J'ai glissé dessus, je suis tombé la tête la première hors de la baignoire. Je me suis fracturé l'épaule sur le sol. J'ai eu deux fractures à cause de cet accident», a-t-il précisé.

Des difficultés au quotidien

Matt possède «le plus gros pénis médicalement prouvé au monde», dont un moulage est même exposé au Musée phallologique d'Islande. Cependant, il ne considère pas son anatomie comme un atout et souhaite sensibiliser les gens aux difficultés auxquelles il est confronté au quotidien.

«J'ai déjà eu des accidents évités de justesse ou des chutes mineures, mais jamais rien d'aussi grave», a-t-il déclaré. «Je suis naturellement maladroit, mais le fait d'avoir une anatomie différente de la plupart des gens, surtout aussi imposante, n'aide pas», a-t-il continué.

Son organe génital imposant lui a déjà causé des déconvenues, notamment pendant les vacances : «Il n'y a pas si longtemps, j'ai eu un incident alors que je portais ce que je pensais être un short relativement ample. Mais lorsque je me suis mouillé, il est devenu moulant».

«Une autre fois, j'étais dans un centre de vacances, vêtu d'un short de surf foncé avec un short de compression en dessous, qui, selon moi, couvrait tout. Après avoir nagé, le short collait trop à mes formes, alors l'un des responsables m'a demandé de partir», a-t-il déploré.