Un éléphant piétine un touriste et lui arrache son pantalon après une tentative de selfie

Près d’un temple du Karnataka, en Inde, un touriste a été piétiné par un éléphant sauvage alors qu’il tentait de faire un selfie. La scène a été filmée par des témoins ce dimanche.

Une photo qui aurait pu lui couter la vie. Dimanche, près d’un temple du Karnataka, au sud de l’Inde, un touriste a été violemment attaqué par un éléphant sauvage alors qu’il tentait de prendre un selfie. La scène, filmée par d’autres visiteurs, montre l’homme piétiné, son pantalon arraché.

L’homme s’était introduit illégalement dans une zone forestière interdite. Objectif : immortaliser l’instant avec l’éléphant qui était occupé à manger des carottes au bord de la chaussée.

Video of an elephant attacking a man who got too close to it to take a photo. The man got injured. The incident happened on NH-67 in Karnataka’s Bandipur Tiger Reserve.

Mais selon des témoins, le flash de l’appareil photo a surpris l’animal, déclenchant sa charge. Trompe levée, il s’est lancé à toute vitesse, obligeant automobilistes et passants à s’écarter. L’homme avait tenté de s’enfuir avant de s’effondrer tête la première sur le bitume. L’éléphant l’a rattrapé en quelques secondes, le piétinant à plusieurs reprises. La violence des coups a même déchiré ses vêtements. Après quelques instants, l’animal s’est éloigné dans la forêt, laissant le touriste blessé s’échapper.

285 dollars d'amende

Soigné pour de graves blessures, il a écopé d’une amende de 25.000 roupies (environ 285 dollars) pour intrusion et provocation envers la faune. Les autorités l’ont également contraint à enregistrer une vidéo d’excuses, reconnaissant son imprudence.

«Cet incident est un rappel fort qu’il faut respecter les règles des réserves et laisser les autorités gérer ces situations», a souligné un témoin cité par le Daily Mail. L’Inde abrite plus de 30.000 éléphants sauvages, soit 60% de la population mondiale d’éléphants d’Asie.

Un patrimoine menacé par la multiplication des conflits hommes-animaux, souvent causés par le non-respect des zones protégées.