«Des lapins Frankenstein» : victimes du papillome de Shope, cette espèce voit des cornes pousser

Dans le Colorado (États-Unis), il est possible d’apercevoir des lapins arborant de curieuses cornes noires. Ils sont atteints d’un virus appelé papillome de Shope, généralement inoffensif.

Surnommés «lapins Frankenstein», «lapins zombies» ou encore «lapins d’horreur», ces animaux intriguent. À Fort Collins, à une centaine de kilomètres de Denver dans le Colorado, circulent des images insolites : des lapins présentant des excroissances cornées sombres, disséminées sur leur visage.

Comme le rapporte CNN, de nombreux lapins à queue blanche ont été observés avec ces protubérances. Les scientifiques expliquent qu’elles sont causées par le papillome de Shope, un virus spécifique aux lapins, inoffensif pour l’homme et les autres espèces. Cette infection se manifeste par de grosses verrues, qui restent le plus souvent bénignes.

In Colorado, a virus is causing rabbits to develop strange, antler-like growths on their heads. pic.twitter.com/rXyL0MCfqL — Open Source Intel (@Osint613) August 13, 2025 — JAHANGEER KHAN AFRIDI (@JahangirkhanAf4) August 13, 2025

Une maladie connue depuis près d’un siècle

«À moins qu’elles n’obstruent les yeux ou la bouche, rendant l’alimentation ou la vue difficiles, le système immunitaire des lapins est normalement suffisamment fort pour combattre le virus», précise Kara Van Hoose, porte-parole du Colorado Parks and Wildlife (CPW).

Si la hausse du nombre de lapins infectés suscite une légère inquiétude, la maladie est bien connue. Découverte dans les années 1930 par le virologue Richard E. Shope, auquel elle doit son nom, elle se transmet par les puces et les tiques, plus actives en été, ce qui explique la recrudescence actuelle des cas.

On suppose que ce virus a contribué, il y a plusieurs siècles, à nourrir la légende nord-américaine du jackalope, un lapin pourvu de bois ou de cornes, mélange entre un lièvre et une antilope, parfois mêlé à d’autres créatures dans certaines variantes.

Cette infection chez les lagomorphes a également permis aux chercheurs de mieux comprendre les liens entre virus et cancers, notamment dans le cas du papillomavirus humain, responsable du cancer du col de l’utérus.