Paris : une femme accouche à la station Châtelet-Les Halles

Une femme a accouché sur les quais du RER B, à la station Châtelet-Les Halles, à Paris, ce vendredi 15 août. Selon la RATP, la mère et son bébé se portent bien.

Selon la RATP, la maman et son enfant se porteraient bien. La régie n’a pas précisé à l’heure actuelle si elle avait décidé, comme elle le fait parfois, d’offrir un passe Navigo au nouveau-né.

Pour rappel, en avril 2024, un enfant né à l’arrêt gare du Nord, sur la ligne 5 du métro, avait reçu un abonnement jusqu’à sa majorité.