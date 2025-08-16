Toute l’actu en direct 24h/24
Paris : une femme accouche à la station Châtelet-Les Halles

Selon la RATP, la maman et son enfant se porteraient bien. [GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP]
Par CNEWS
Publié le

Une femme a accouché sur les quais du RER B, à la station Châtelet-Les Halles, à Paris, ce vendredi 15 août. Selon la RATP, la mère et son bébé se portent bien. 

Une nouvelle surprenante. Vendredi 15 août, à la station de Châtelet-Les Halles, en plein cœur de Paris, une femme a donné la vie sur les quais du RER B. 

Selon la RATP, la maman et son enfant se porteraient bien. La régie n’a pas précisé à l’heure actuelle si elle avait décidé, comme elle le fait parfois, d’offrir un passe Navigo au nouveau-né. 

Sur le même sujet Canicule : la RATP présente des vestes rafraîchissantes pour les conducteurs de métro Lire

Pour rappel, en avril 2024, un enfant né à l’arrêt gare du Nord, sur la ligne 5 du métro, avait reçu un abonnement jusqu’à sa majorité.

